Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona-virüs salgını nedeniyle alınan tedbir kararlarında İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bu hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması 28 Kasım Cumartesi günü saat 20.00 başlayacak ve 29 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar sürecek devamında 29 Kasım Pazar günü saat 20.00'den başlayarak 30 Kasım Pazartesi 05.00 saatine kadar devam edecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasında açık olacak işyerleri, işletme ve kurumların hangileri olacağı kısıtlama kararı verilmesiyle alakalı tüm illere gönderilen “Korona-virüs Yeni Tedbirleri” genelgede belirtildi

İlk kez geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında alınan kuralların aynı şekilde devam edeceği belirttildi.

