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Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları kalkıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vakaların 60 bin sınırlarına dayanması nedeniyle ülke genelinde 17 günlük bir tam kapanmaya girilmişti. Daha sonra kontrollü normalleşmeye geçişin ardından ise 1 Haziran'dan itibaren kademeli normalleşmeye geçiş yapılacağı bildirildi. Peki, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları kalkıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan yanıtladı..

28 Mayıs 2021 Cuma 19:30
Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları kalkıyor mu? Bilim Kurulu Üyesi açıkladı!
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Türkiye genelinde uygulanan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı'ndan sonra bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli normalleşmeye geçiş süreciyle ilgili 1 Haziran tarihini işaret etmişti. Milyonlarca vatandaş, kademeli normalleşme sürecinde kendilerinin neleri beklediğini merak ederken en çok merak edilen soru da hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasakları oldu.

Konuyla ilgili katıldığı bir canlı yayında açıklamalar yapan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan konuşmasında, 'hiçbir akşam yada hafta sonların evlerimizde kalmayacağımız günler umuyoruz' dedi. Koronavirüs salgınına karşı uygulanan kısıtlamalar hakkında konuşan Prof. Dr. İlhan, bu kısıtlamalarla iyi bir noktaya doğru ilerlediklerini ve süreç içerisinde gidilecek yaklaşımların bundan sonra bireysel kurallara uyulması olduğunu söyledi. Fiziksel mesafelerin ve aynı zamanda maske ile hijyen kurallarına dikkat edildiği takdirde hafta sonları, akşamları ve özellikle bayramlarda evde olma zorunluğumuz kalmayacağını ifade eden Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bundan sonra daha da tedbirli olmamız gerektiğini aktardı.

Pandemi sürecinde en çok küçük esnafların zorlandığını ve vatandaşlar olarak zor bir süreçten geçtiğimizi belirten Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kısıtlamaların kaldırılmasının koronavirüsün geçtiği anlamına gelmediğini ve virüs tehlikesinin hala devam ettiğini sözlerine ekledi.

 


Son Güncelleme: 28.05.2021 19:30
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Anahtar Kelimeler:
Hafta SonuSokağa çıkma YasağıKalkıyormu
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