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Hafta sonları sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak? Okullarda yüz yüze eğitim bitti!

Okullarda yüz yüze eğitim bitti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni kısıtlamaları açıkladı. Açıklanan kısıtlamalarda hafta sonları sokağa çıkma yasağı da yer aldı. Vatandaşlar hafta sonları sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak araştırmaya başladı.

17 Kasım 2020 Salı 20:49
Hafta sonları sokağa çıkma yasağı hangi saatler arasında olacak? Okullarda yüz yüze eğitim bitti!
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Koronavirüs salgını giderek artıyor. Salgının ikinci dalga sürecinde giderek artması üzerine yeni önlemlerin gelmesi gündemdeydi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni önlemleri açıkladı.

Alınan yeni kararlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından yeni kısıtlamaları açıkladı. Açıklamalarda yer alan yeni kısıtlamalar şu şekilde;

  • Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması olacak.
  • Eğitim yılsonuna kadar eğitim online sürdürülecek.
  • 65 yaş üstü çalışanlar hariç uygulaması 20 yaş altına teşmil edilecek.
  • Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak.
  • Sinemalar yılsonuna kadar kapalı kalacak.
  • Restoranlarda sadece paket servisi yapacak.
  • Kıraathanelere bir süre ara verilecek.
  • Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanacak.
  • Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek.


Son Güncelleme: 17.11.2020 20:49
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Anahtar Kelimeler:
YasakKORONA
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