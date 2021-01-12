Hafta içi bankalar açık mı, kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?? Bankaların çalışma saatleri ne zaman?

2 Aralık 2020 tarihinden bu yana koronavirüs salgını kısıtlamarı kapsamında birçok kurum ve kuruluş teması en aza indirmek için çalışma saatlerinden değişikliğe gitmişti. Çalışma saatlerini değiştiren kurumların içinde bankalarda bulunuyor. Birçok banka salgın döneminde saat 10.00’da açılırken 16.00’da kapanıyor. Bazı bankaların çalışma saatleri ise şöyle;

Akbank hangi saatlerde açık?

Bankadan tarafından yapılan açıklamada şubelerinin saat 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 arası açık olacağı duyuruldu. Pek çok hizmeti Akbank Mobil, 444 25 25 iletişim merkezinden ve intenetten yapılabileceğini söylendi.

QNB Finansbank hangi saatlerde açık?

QNB Finansbank 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 arasında hizmet vereceği açıklandı.

Ziraat Bankası hangi saatlerde açık?

Ziraat Bankasının müşterilerine yaptığı duyuruda şubelerin saat 09.00-12.30 ile 13.30-16.00 arasında hizmet vereceğini açıklandı.

Türkiye İş Bankası hangi saatlerde açık?

Halkbank hangi saatlerde açık?

Türkiye İş Bankası’nın müşteri ve çalışanlarına yaptığı duyuruda şubelerin saat 10.00-12.30 ile 13.30-16.00 arasından hizmet vereceği açıklandı.

Halkbank’ın yaptığı açıklamada şubelerin saat 09.00-12.30 ile 13.30-16.00 arasında açık olacağını söylendi. Öte yandan tüm dijital ortamlarda müşterilerin 7/24 işlemlerini yapabileceğini bildirdi.

Vakıfbank hangi saatlerde açık?

Vakıfbank’ın müşterilerine yaptığı duyuruda şubelerin saat 09.30-12.30 ile 13.30-16.00 arasından hizmet vereceği söylendi. Online ve ATM aracılığı ile pek çok işlemlerin şubelere gelmeden yapılabileceğini ekledi.

Garanti Bankası hangi saatlerde açık?

Garanti Bankası, aldığı karar ile 2 Aralık 2020 tarihinden bugüne kadar şubeleri 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.