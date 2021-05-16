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Hafif ticari araç çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi

Sakarya Adapazarı'nda hafif ticari araçta yangın meydana geldi. Alevler etkisinde kalan araç itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangına müdahale edildi. İtfaiyenin çalışmaları sonucunda söndürülen yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.

16 Mayıs 2021 Pazar 22:40
Hafif ticari araç çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi
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Sakarya’ya bağlı Akyazı ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı etkisi altına aldı. Yangın etkisinde kalan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay Sakarya’ya Akyazı ilçesinde bulunan Boztepe Mahallesi’nde yaşandı. 54 AFE 892 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa süre içinde büyüyen yangın aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve SAKTİM (Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi) yangına müdahale ederek yangını kısa süre içinde söndürdü. Yangın sebebi ile hafif ticari aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Olayla ilgili emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.


Son Güncelleme: 16.05.2021 22:40
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Anahtar Kelimeler:
AraçYangın
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