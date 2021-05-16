Hafif ticari araç çıkan yangın sonrasında kullanılamaz hale geldi

Sakarya’ya bağlı Akyazı ilçesinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler aracı etkisi altına aldı. Yangın etkisinde kalan araç kullanılamaz hale geldi.

Olay Sakarya’ya Akyazı ilçesinde bulunan Boztepe Mahallesi’nde yaşandı. 54 AFE 892 plakalı hafif ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa süre içinde büyüyen yangın aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve SAKTİM (Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi) yangına müdahale ederek yangını kısa süre içinde söndürdü. Yangın sebebi ile hafif ticari aracın kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. Olayla ilgili emniyet ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.