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Habertürk köşe yazarı Fatih Altaylı'dan Şeyma Subaşı'ya sitem dolu sözler!

Fatih Altaylı, İzmir depremi esnasında sosyal medyadan Cadılar Bayramı paylaşımları yapan Şeyma Subaşı'ya köşe yazısında sitem dolu sözlerde bulundu. Fatih Altaylı yalnızca Şeyma Subaşı'ya değil onun takipçilerinde de suç olduğunu yazdı.

05 Kasım 2020 Perşembe 02:08
Habertürk köşe yazarı Fatih Altaylı'dan Şeyma Subaşı'ya sitem dolu sözler!
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İzmir’de yaşanan ve 114 kişinin hayatını kaybettiği depremi önemsemeyerek Cadılar Bayramını kutlayan kişiler eleştiri oklarının hedefinde. Habertürk yazarı Fatih Altaylı, İzmir’de yaşanan depreme rağmen Cadılar Bayramını kutlayan ve fotoğraflar paylaşan Şeyma Subaşı’ya yazdığı yazıda sitemlerde bulundu.


Yazısında Kim Kardashian kadar olamadın diyen Altaylı, Türkiye’de yaşanan ve can kaybının da olduğu bir depremde herkesin üzüldüğünü, sosyal medyanında bu amaçla kullanıldığını, bu konuda bir duygu ortaklığı yaşandığını yazan Altaylı, çok takipçisi bulunan bir ünlünün durum bu iken Cadılar Bayramı fotoğrafı paylaşmasının ülkeyi umursamaması ve empati kuramaması sebebi ile olduğunu bu kişinin ise Acun Ilıcalı ile tanınan Şeyma Subaşı olduğunu yazdığı yazıda sitem dolu sözlerle açıkladı.

Fatih Altaylı, daha önce de Şeyma Subaşı'yı eleştiren yazılar yazmıştı.



Son Güncelleme: 05.11.2020 02:08
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Anahtar Kelimeler:
Fatihaltaylışeymasubaşı
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