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Haber alınamayan babanın cansız bedeni sulama kanalında bulundu

Şanlıurfa'da 4 bin TL alıp babasına götürmek üzere evden ayrılan ve 15 gündür kendisinden haber alınamayan 2 çocuk babası İsa Aslan'ın cansız bedeni sulama kanalında bulundu.

13 Mayıs 2021 Perşembe 18:31
Haber alınamayan babanın cansız bedeni sulama kanalında bulundu
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Manisa'da kuyu sondajda işçi olarak çalışan İşa Aslan, bayram öncesi izin alarak memleti Şanlıurfa'ya geldi. Konuklu Mahallesi'ndei eşi ve çocukları ile beraber zaman geçiren Aslan, 29 Nisan'da babasının yanına gitmek için evden ayrıldı. Yanında 4 bin TL ile yol çıkan Aslan'dan o günden sonra haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı ile harekete geçen jandarma, Aslan'ın bulunması için arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar herhangi bir sonuç vermedi.

Bu sabah saatleri sırasında ise Tarlbaşı Mahallesi sulama kanalında cansız beden bulan vatandaşlar jandarma ve sağlık ekiplerine ulaştı. Olay yerinde gerçekleşen inceleme sonrasında Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin üzerinden İsa Aslan'nın kimliği çıktı.

Polis ekipleri tarafından aile üyeleri, cansız bedenin İsa Aslan'a ait olduğunu doğruladı. İsa Aslna'ın ölümüyle ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 13.05.2021 18:31
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Anahtar Kelimeler:
KayıpBabaCeset
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