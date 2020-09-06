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Güpegündüz kaçırılıp darp edildi

Sultangazi'de 1 kişi 8 kişi tarafından kaçırılıp darp edilip yol kenarına atıldı.Yaşanan olay anları kameralara yansıdı.

06 Eylül 2020 Pazar 13:51
Güpegündüz kaçırılıp darp edildi
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Geçen hafta gerçekleşen olayda alacak verecek davasından 1 kişi gelen 8 kişilik bir grup tarafından Sultangazi İsmetpaşa mahallesinde sıkıştırıldı. Konuşmaya başlayan taraflar arasındaki tartışma çıktı ve daha da hareketlendi. Alacaklı olduklarını iddia ettikleri kişiyi minibüslerine zorla bindiren şüpheliler, konuşmalarına araçta devam ettiler. Olayı gören mahalle sakinlerinin kişinin arabadan inmek istemesini görünce tepki gösterdiler tepkilerin artmasıyla birlikte alacaklı oldukları kişiyi minibüsle birlikte götürdüler. İki kişinin geride kalmasıyla birlikte kaçırılan kişinin yakınları tarafından dövüldüler. Çıkan arbede kameralara yansıdı.


Kaçırılan kişi dövüldükten sonra olay yerinin 250 metre ilerisinde bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelerek kaçırılan gencin kontrolleri yapılıdı.Kaçırılan genç kişilerden şikayetçi olurken yaşanan olayın alacak-verecek meselesi olduğunu belirtti.

Yaşanan bu olay vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilirken çıkan tartışma kaçırılan gencin araca zorla bindirilmesi aracın uzaklaşması ve arkada kalan kişilerin dövülme anları cep telefonu kamerası ile kaydedilenler arasında.



Son Güncelleme: 06.09.2020 13:51
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Anahtar Kelimeler:
SultangaziKaçırılma
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