Güpegündüz emeklinin maaşını çaldılar

Edinilen bilgilere göre emekli noter katibi 75 yaşındaki İdris Zorlu maaşının 2 bin lirasını çekmek için bir ATM’ye gitti. Yaşlı adam parasını almaya hazırlanıyorken arkasından yaklaşan bir kişi adamın parasını çekmesinin bekledi. Yaşlı adam parasını çeker çekmez elinden alarak kaçtı.

İdris Zorlu adlı kişinin parasını çekme anları ve kapkaça uğradığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken yaşlı adam neye uğradığını şaşırdı.

Şikayette bulunan yaşlı adam parayı çekerken neye uğradığını anlamadığını parayı alamadan hırsızın çaldığını belirtirken polis tarafından incelenen güvenlik kameralarında zanlının hırsızlık ,kapkaç, uyuşturucu gibi çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi. Yapılan incelemeler ile hırsızın kimliği belirlenirken polis tarafından kaçan zanlı 3 saat sonra bulunarak yakalandı.