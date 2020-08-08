Günlük korona virüs test sayısı 64 bine yaklaştı! Bakan Koca 8 Ağustos korona verileri paylaştı

Korona virüs vaka sayılarında ki artış dikkatle takip edilirken Sağlık Fahrettin Koca 8 Ağustos tarihli korona virüs vaka sayılarını paylaştı.
Açıklanan verilere göre bugüne kadar ülkemizde yapılan korona virüs test sayısı 5 milyon 200 bini geçerken bugün hastalığa yakalananların sayısı bin 172 artarak toplam 239 bin 622 oldu.
Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda Türkiye'de Zatürre oranının düştüğüne vurgu yaparak günlük test sayısında da 64 bine çıkıldığını söyledi. Tedbirlere bağlı kalınması hususunda uyardı.
8 AĞUSTOS KORONA VİRÜS VAKA SAYISI
Son Güncelleme: 08.08.2020 21:19