Günlük korona virüs test sayısı 64 bine yaklaştı! Bakan Koca 8 Ağustos korona verileri paylaştı

Korona virüs vaka sayılarında ki artış dikkatle takip edilirken Sağlık Fahrettin Koca 8 Ağustos tarihli korona virüs vaka sayılarını paylaştı.

Açıklanan verilere göre bugüne kadar ülkemizde yapılan korona virüs test sayısı 5 milyon 200 bini geçerken bugün hastalığa yakalananların sayısı bin 172 artarak toplam 239 bin 622 oldu.

Hayatını korona virüs sebebiyle kaybeden kişi sayısı ise 16 kişi artarak toplam 5 bin 829 kişi oldu.

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda Türkiye'de Zatürre oranının düştüğüne vurgu yaparak günlük test sayısında da 64 bine çıkıldığını söyledi. Tedbirlere bağlı kalınması hususunda uyardı.

8 AĞUSTOS KORONA VİRÜS VAKA SAYISI