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Günlük korona virüs test sayısı 64 bine yaklaştı! Bakan Koca 8 Ağustos korona verileri paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 8 Ağustos korona virüs verilerini paylaştı. Bakan Koca günlük yapılan korona virüs test sayısının 64 bine yaklaştığını vurguladı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 21:19
Günlük korona virüs test sayısı 64 bine yaklaştı! Bakan Koca 8 Ağustos korona verileri paylaştı
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Korona virüs vaka sayılarında ki artış dikkatle takip edilirken Sağlık Fahrettin Koca 8 Ağustos tarihli korona virüs vaka sayılarını paylaştı.

Açıklanan verilere göre bugüne kadar ülkemizde yapılan korona virüs test sayısı 5 milyon 200 bini geçerken bugün hastalığa yakalananların sayısı  bin 172 artarak toplam 239 bin 622 oldu.


Hayatını korona virüs sebebiyle kaybeden kişi sayısı ise 16 kişi artarak toplam 5 bin 829 kişi oldu.

Bakan Koca yapmış olduğu paylaşımda Türkiye'de Zatürre oranının düştüğüne vurgu yaparak günlük test sayısında da 64 bine çıkıldığını söyledi. Tedbirlere bağlı kalınması hususunda uyardı.

8 AĞUSTOS KORONA VİRÜS VAKA SAYISI



Son Güncelleme: 08.08.2020 21:19
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Anahtar Kelimeler:
8 Ağustos Korona Virüs Verileri
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