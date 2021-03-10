Günlük burç yorumları 11 Mart 2021 Perşembe Aşk, iş, para burç yorumları

Pek çok kişi planlamalarını yaparken burç yorumlarına dikkat ederek yapmaktadır. Burç yorumları gün içinde karşılaşabileceğiniz olay ve durumlar hakkında ipuçları sağlayabilmektedir.

Doğum tarihine göre burçlar

21 Mart – 22 Nisan tarihleri arası Koç Burcu

– 22 Nisan tarihleri arası Koç Burcu 22 Nisan – 21 Mayısıs tarihleri arası Boğa Burcu

22 Mayısıs – 21 Haziran tarihleri arası İkizler Burcu

22 Haziran – 22 Temmuz tarihleri arası Yengeç Burcu

23 Temmuz – 23 Ağustos tarihleri arası Aslan Burcu

24 Ağustos – 22 Eylül tarihleri arası Başak Burcu

23 Eylül – 23 Ekim tarihleri arası Terazi Burcu

24 Ekim – 22 Kasım tarihleri arası Akrep Burcu

23 Kasım – 21 Aralık tarihleri arası Yay Burcu

22 Aralık – 20 Ocak tarihleri arasına Oğlak Burcu

21 Ocak – 18 Şubat tarihleri arası Kova Burcu

19 Şubat – 20 Mart tarihleri arası Balık Burcu

Burç yorumları

11 Mart 2021 Perşembe Günlük Burç Yorumu Koç Burcu - (21 Mart - 20 Nisan)

11 Mart günü Koç burçları daha çok arkadaşlık ilişkilerine dikkat etmelidir. Arkadaşlar arasında yanlış anlaşılmalardan doğma ihtimali olan tartışma ve münakaşalardan uzak durulmalı fikir birliğine varılmalıdır.

11 Mart 2021 Perşembe Günlük Burç Yorumu Boğa Burcu - (21 Nisan - 21 Mayısıs)

Kendinizi oldukça enerjik hissettiğiniz bu günde sevdiklerinizle beraber vakit geçirerek uzun zamandır vakit ayıramadığınız sosyal yaşantınızın tadını çıkarabilirsiniz. Sosyal yaşamdan uzak kalmak sizi epey yıpratmıştı.

11 Mart 2021 Perşembe Günlük Burç Yorumu İkizler Burcu - (22 Mayısıs - 21 Haziran)

Aşk hayatınızdaki karışıklık ve belirsizlikler sonunda son bulacak. Siz de bu belirsizlikten kurtulmanın rahatlığı ile yarım kalan ve aksattığınız işlerinizi yoluna koyabilirsiniz. İnsanları kırmamaya bugün içinde özellikle dikkat etmenizde fayda bulunuyor.

11 Mart 2021 Perşembe Günlük Burç Yorumu Yengeç Burcu - (22 Haziran - 23 Temmuz)

Yengeç burçları 11 Mart gününde kendilerini manevi anlamda huzurlu hissettikleri eylemlerde bulunabilirler. Kendilerine yöneldikleri bu günde dışarıdaki kaostan uzaklaşıp iç dünyalarına eğilebilirler. Ayrıca sevdiğin kişilerin desteğini fazlaca göreceğin bir gün olacak.

11 Mart 2021 Perşembe Günlük Burç Yorumu Aslan Burcu - (24 Temmuz - 21 Ağustos)

Aslanlar, bugün sağlıklarına dikkat etmeliler. Gün içinde kazaya sebebiyet verebilecek tehlikeli durumlardan uzak durmalılar. Kendilerini bekleyen iş yükünü biraz arkalarına alarak sakin kafa ile düşünebilirler.

11 Mart 2021 Perşembe Günlük Burç Yorumu Başak Burcu - (22 Ağustos - 23 Eylül)

11 Mart 2021 Perşembe Günlük Burç Yorumu Terazi Burcu - (24 Eylül - 23 Ekim)

Başak burçlarının 11 Mart ve onu izleyen birkaç günde para konularına dikkat etmeleri gerekiyor. Gereksiz harcamalar sebebi ile bütçelerini zora sokan kişilerin önümüzdeki günleri de düşünmeleri faydalı olacaktır.

İkili ilişkilerde ve aile içinde net kararlar almak için doğru bir gün değil. Ayrıca kafanda eskiye dair kalan kalıntıları temizleyerek yeni bir sayfa açmanın vakti geldi de geçiyor. Bu gün için çok risk almamakta fayda var.

11 Mart 2021 Perşembe Günlük Burç Yorumu Akrep Burcu - (24 Ekim - 23 Kasım)

Eğitim alanında karşına yeni fırsatlar çıkabilir. Bu fırsatları değerlendirirken önüne çıkan bütün ihtimalleri değerlendirmen de fayda var. Bugün senin için şansın seninle olacağı bir gün. İş hayatında güvenmediğin insanlara karşı dikkatli ol.

11 Mart 2021 Perşembe Günlük Burç Yorumu Yay Burcu - (24 Kasım - 22 Aralık)

Bugün senin kontrolünde olmayan olaylar olması seni tedirgin edebilir. Olayları kontrol edemediğin için üzülme ve akışına bırak. Ayrıca gün içinde kendini ihmal etmemeye çalış. Kendini fazla kaptırdığın işler yüzünden kendini ihmal etme.

11 Mart 2021 Perşembe Günlük Burç Yorumu Oğlak Burcu - (23 Aralık - 20 Ocak)

Bugün Oğlak burçları için gezip tozup eğlenebilecekleri ve zamanlarını keyifli bir biçimde geçirebilecekleri bir gün olacak. Ufak şeylerin tadınızı kaçırmasına izin vermeyin ve anın tadını çıkarmayı unutmayın.

11 Mart 2021 Perşembe Günlük Burç Yorumu Kova Burcu - (21 Ocak - 19 Şubat)

11 Mart gününde Kovalar için sevdikleri ile doyasıya gün geçirdikleri bir gün olacak. Bir süredir ayrı kaldığı sevdikleri ile uzun vakitler geçirebileceği ve hasret giderebileceği bir gün olabilir. Kovalar için sevdiklerine bolca zaman ayırdıkları bir gün olacak.

11 Mart 2021 Perşembe Günlük Burç Yorumu Balık Burcu - (20 Şubat - 20 Mart)

Bugün duygularının seni kontrol etmesine izin vermemelisin. Sorumlulukların üzerine fazla yüklendiğini düşünüp bunalabilirsin. Bu konuda biraz daha sabırlı ol ve bu baskının bir süre sonra sona ereceğini unutma.