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Günlük 98 TL'ye emekli olma fırsatı! Borcu olanlara müjde!

Bağkur borç yapılandırması nasıl yapılandırması nasıl yapılır? Günde 98 TL'ye nasıl emekli olunur? Prim borçları ödeme yapılırsa borcun yüzde kaçı silinecek? Emekli olmak isteyen vatandaşlar Bağkur borçlarının nasıl yapılandırılacağını ve ödeme yapmaları durumunda borçlarının ne kadarının silineceğini araştırıyorlar.

20 Aralık 2020 Pazar 09:26
Günlük 98 TL'ye emekli olma fırsatı! Borcu olanlara müjde!
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Emekli Olmak İsteyenlere Müjde! Günde 98 TL’ye Emekli Olma Fırsatı!

Pek çok vatandaşı çok yakından ilgilendiren yeni düzenlemeler yapılmaya başlanıyor. Emekli olmak isteyen vatandaşlara son zamanların en büyük ve kaçınılmaz fırsatı geldi. Borcu olan vatandaşlar emekli olmak için gerekli yolları araştırıyor.

13 günlük bir sürenin kaldığı, Bağkurlu vatandaşların eğer borçlarını öderlerse hemen emekli olma imkanları olacak. Gelen düzenleme ile mühendis, doktor, manav, kasap ve avukat mesleklerine mensup kişilere belirli fırsatlar sunulacak. Bağkur prim borcu olupta bu borcu ödemek istemeyen vatandaşların SGK’ya herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur. Ancak Bağkur sürelerini ihya etmek isteyen vatandaşlar günlük en düşük ödeme 98 TL kazanç beyan etmeleri gereklidir.

Bağkur Borçları Kaç Taksitte Ödenecek?

31 Aralık 2020 tarihine kadar başvuruda bulunan vatandaşlar bağkur prim borçlarını yapılandırabilecekler. Peşin ödeme yapılması durumunda gecikme faizi ve borcun %90 oranlarına kadar silinmesi, iki parça ödeme yapan borçluların % 50 faiz borçları silinirken, 18 taksitle ödeme yapacak olan borçluların borçları silinmeyecektir. 18 taksitle ödeme yapacak olan borçlular bu ödemeleri 2 ayda bir yapacakları için toplam 36 ay boyunca borcunu vadeletmiş olacaktır.

Yapılandırması Bulunanlar Yapılandırmayı Bozdurarak Dondurabilecek!

7143, 7256 ve 6183 sayılı kanun kapsamında yapılandırma yapan bağkurlu vatandaşlar tekrar dondurabilecekler. EK1 formunu doldurarak dondurma işlemini yapabilecekler. Günde 98,10 TL ödeme yaparak herkesin emekli olma hakkı bulunacak. 31 Ekim 2020 tarihine kadar borcu bulunan vatandaşlar borçlarını yapılandırmaları durumunda anında emeklilik hakkına sahip olacaklar.



Son Güncelleme: 20.12.2020 09:26
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