Günlerdir siftah etmiyorum diyen esnaf intihar etti!

Mersin’in Mut ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Murat Gümüş, yıllardır kiralık dükkânın kokoreççilik yaparak geçimini sağlıyordu. 1 çocuk babası Gümüş, son zamanlarda sosyal medya hesabından yaşadığı ekonomik sıkıntıları, günlerdir siftah etmeden dükkân kapattığını yazdı.





Evinin önündeki çardağa ip asarak kendisini asan Murat Gümüş, yaşamına son verdi. Komşuları tarafından fark edilen Gümüş’ün cansız bedeni dehşet saçtı. Polis ekipleri ve 112 sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesi ile inceleme başlatıldı.





Nöbetçi savcı ise olay yerinde incelemenin ardından morga kaldırıldı. Mut ilçesinde gerçekleşen olayda kısa süre önce eşini kanserden kaybeden Murat Gümüş, karısı öldükten sonra sosyal medyada “Ben ölünce mezara mı geleceksiniz kaç gündür siftah etmeden dükkân kapatıyorum” diye paylaşım yaptı. 14 Nisan tarihinde ise aracını sattığı öğrenildi. 1 çocuk babasına sahip olan Gümüş, kendisine dükkanda sürekli yardım eden oğluna, ‘oğlum bitmiş, beni affet’ mesajı yazdığı öğrenildi.