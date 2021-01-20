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Günler sonra ölü bulunan doktorun ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı

Kartepe'ye gitmek üzere evinden çıkan Doktor Uğur Tolun, 5 gün sonra menfeze düşen aracının içinde ölü bulunmuştu. 51 yaşındaki doktorun ölümüne ilişkin detaylar ön otopsi sonrasında ortaya çıktı.

20 Ocak 2021 Çarşamba 23:10
Günler sonra ölü bulunan doktorun ölümüne ilişkin detaylar ortaya çıktı
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Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. Uğur Tolun, Kartepe’ye gitmek üzere evden çıkmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Tolun’un ailesinin ihbarı üzerine 51 yaşındaki doktoru arama çalışmaları başlatılmış ve çalışmaların 5.gününde Tolun’un cansız bedenine ulaşılmıştı.

Ölüm nedeni belli oldu

Arama çalışmaları yapan ekipleri, Uğur Tolun’un evine yaklaşık 300 metre uzaklıktaki demir yolunun altından geçen menfeze düşen aracını buldu. Ters dönmüş araçta Uğur Tolun’un cansız bedenine ulaşıldı.

Tolun’a yapılan ön otopside ölüm nedeninin, kazaya bağlı boyun travması olduğu belirlendi. Geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçiren Tolun’un, aracı kullanırken nöbet geçirmiş olabileceği ve bu nedenle kaza yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Son Güncelleme: 20.01.2021 23:10
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Anahtar Kelimeler:
Uğur TolunKartepeMenfezDoktor
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