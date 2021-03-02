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Güney Sudan'da uçak kazası meydana geldi! Yolcular ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetti

Güney Sudan'da bulunan ve Uror- Yuai arasında sefer yapan bir uçak henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Kaza sonucunda uçakta bulunan 2 pilot ve 10 yolcunun tümü hayatını kaybetti.

02 Mart 2021 Salı 23:56
Güney Sudan'da uçak kazası meydana geldi! Yolcular ve mürettebatın tamamı hayatını kaybetti
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Güney Sudan’a bağlı Uror’da yer alan Pieri Havalimanı’ndan havalanan bir uçak düştü. Uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Olay 17.00 saatlerinde meydana geldi. Kalktıktan sonra bir süre sonra düşen uçağın neden düştüğü kara kutu indelemeleri ardından öğrenilebilecek. Henüz neden kaza yaptığı belirlenemeyen uçakta iş insanları bulunduğu iddia edildi.

Uror’dan Yuai’ye gitmekte olan South Supreme Havayollarına ait olan uçakta bulunan 2 pilot ve 10 yolcunun tamamının yaşamını yitirdiği öğrenildi. Aynı havayoluna ait bir uçağın daha önce de kazaya karıştığı biliniyor. Hava yolu şirketi tarafından henüz kazaya ilişkin açıklama yapılmadı.



Son Güncelleme: 02.03.2021 23:56
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Anahtar Kelimeler:
GüneySudanUçakkazası
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