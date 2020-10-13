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Güney Kıbrıs’ta yaşanan skandal sonrası istifalar geliyor!

Güney Kıbrıs’ta Meclis Başkanı Şilluris ile ana muhalefet AKEL milletvekili Tziovanis’in yatırımcı olduklarını iddia eden iki gazeteci ile Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı satışında buluşması skandalı sonrasında istifalar gelmeye başladı…

13 Ekim 2020 Salı 21:05
Güney Kıbrıs’ta yaşanan skandal sonrası istifalar geliyor!
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Güney Kıbrıs’ta Meclis Başkanı Dimitris Şilluris ile AKEL milletvekili Christakis Tziovanis’in yatırımcı olduklarını iddia eden iki gazeteci ile Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı satışında aracı olmak maksadıyla buluşması ülkede skandala yol açtı. Rum Meclis Başkanı istifa edeceğini dile getirirken, milletvekili Tziovanis ise istifasını çoktan sundu.

Medyaya sızan görüntülerde Rum Meclis Başkanı ve AKEL milletvekili yatırımcı olduklarını ifade eden iki gazeteci ile buluşuyorlar. Buluşmada daha önce suç işleyen ve Çin’de yaşayan kişilere pasaport almak istediklerini ifade eden gazetecilere Meclis Başkanı ve milletvekili yardımcı olacaklarını söyleyerek yanıt veriyorlar.


Meclis Başkanı Şilluris “adımı kesinlikle kullanmayın” diyerek İçişleri Bakanı’nı çağırıp pasaport konusunu halledeceğini ifade ediyor. Aynı zamanda Rum avukat Andreas Pittacis’in de “Suçlu yatırımcıların adları değişir değil mi?” şeklindeki soruya “Elbette ismini de değiştirebiliriz, burası Kıbrıs” cevabını verdiği dikkatlerden kaçmıyor.

Bakanlar Kurulu Toplandı

Gizli çekimlerin medyaya sızdırılması sonrasında Rum Bakanlar Kurulu acil bir şekilde toplanarak yatırım karşılığı verilen vatandaşlık hakkını kaldırdı. Rum muhalefeti de Meclis Başkanı’nı istifa etmeye davet etti. AB tarafından da Rumlara bu durumdan dolayı ceza uygulayacağı belirtilirken bu olayların Rum ekonomisinde felakete neden olacağı aktarıldı.

İstifa Etti

Skandalın ortaya çıkması ardından Rum Meclis Başkanı ilk açıklamasında kendini savunarak bu yapılanın casusluk olduğunu ifade etti. Aynı zamanda bu yatırımcıların engellendiğini ve KKTC’ye yönlendirildiğini söyleyen Şilluris, görevinden istifa edeceğini de aktardı.

 



Son Güncelleme: 13.10.2020 21:05
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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısAvrupa BirliğiAB
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