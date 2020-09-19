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Güncel korona virüs tablosu açıklandı! Toplam enfekte olan kişi sayısı 300 bini aştı

Sağlık Bakanlığı güncel korona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan resmi rakamlara göre enfekte olan kişi sayısı 300 bini aştı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 19:32
Güncel korona virüs tablosu açıklandı! Toplam enfekte olan kişi sayısı 300 bini aştı
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Sağlık Bakanlığı resmi intenet sitesi üzerinden güncel korona virüs vaka durumunu paylaştı. Açıklanan resmi rakamlara göre bugüne kadar enfekte olan kişi sayısı 300 bini aştı.

Son 24 saat içinde hastanelerde yapılan test sayısıyla birlikte toplam test sayısı 9 milyon 173 bini geçerken son 24 saat içinde hastalık kapan kişi sayısı bin 538 arttı. Hayatını kaybeden kişi sayısı 68 oldu ve hastalık yüzünden bugüne kadar hayatını kaybeden toplam kişi sayısı 7 bin 445 oldu.


Öte yandan ağır hasta sayısında ki artış dikkat çekti ve hastalığı ağır atlatan kişi sayısı bin 432 oldu.

19 EYLÜL KORONA VİRÜS VAKA TABLOSU

Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapmış olduğu paylaşımda hastanelerdeki sağlık çalışanlarının büyük çabalarının ağır hastaları iyileştirmek için olduğuna dikkat çekti ve ağır hasta sayısını azaltmanın bizim elimizde olduğunu vurguladı.

 



Son Güncelleme: 19.09.2020 19:32
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KoronavirüsKovid 1919 Eylül Vaka Tablosu
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