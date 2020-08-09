Güncel Altın Fiyatları! Altın Ne Kadar Oldu? 9 Ağustos Altın Fiyatları Düşüyor

Pandemi süreci ile birlikte ekonomik dengeler de alt üst oldu. Son günlerde hızlıca yükselişe geçen altında düşüş gözlemlenmeye başladı. Dolar ile birlikte hızlar artmaya başlayan altının günlük olarak sürekli değişken bir hal alması birçok kişi tarafından altının en karlı yatırım aracı olarak görülmesini sağladı.

9 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı alış: 476,90 TL satış: 477,15 TL

Tam altın fiyatı alış: 3.247,84 TL satış: 3.331,34 TL

Yarım altın fiyatı alış: 1.569,79 TL satış: 1.611,46 TL

Çeyrek altın fiyatı alış: 787,36 TL satış: 805,73 TL

Altın spekülasyonlara açık

Her gün fiyatlarında değişiklik görülen altın, son günlerde gün içerisinde dahi çok fazla değişiklikler göstermeye başladı. 480 seviyelerine kadar çıkan gram altın fiyatı birkaç gündür düşüş göstermektedir.

Altın fiyatlarında gözle görülen hızlı artışların gözlemlenmesinin ardından binlerce vatandaş elindeki paraları altına yatırmaya başladı. Alınan duyumlara göre altın almak adına kredi çeken kişilerin bile olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, kişilerin güvenli bir yatırım olarak altını görmesini doğru buluyor. Çünkü altın ülke ekonomisine bağlı olmadan değer kazanan bir yatırım aracıdır. Ancak bu konuda kredi ile altın yatırımı yapmanın riskli olduğunu belirten uzmanlar, altının spekülasyonlara açık olduğunu dile getirdi.