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Güncel Altın Fiyatları! Altın Ne Kadar Oldu? 9 Ağustos Altın Fiyatları Düşüyor

Son günlerde hızla yükseliş gösteren altın fiyatları, tüm vatandaşları altına yatırım yapmaya yöneltti. yükselişin ardından düşüşe geçmeye başlayan altın konusunda yatırım yapanları uzmanlar uyardı.

09 Ağustos 2020 Pazar 18:03
Güncel Altın Fiyatları! Altın Ne Kadar Oldu? 9 Ağustos Altın Fiyatları Düşüyor
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Pandemi süreci ile birlikte ekonomik dengeler de alt üst oldu. Son günlerde hızlıca yükselişe geçen altında düşüş gözlemlenmeye başladı. Dolar ile birlikte hızlar artmaya başlayan altının günlük olarak sürekli değişken bir hal alması birçok kişi tarafından altının en karlı yatırım aracı olarak görülmesini sağladı.


Her gün fiyatlarında değişiklik görülen altın, son günlerde gün içerisinde dahi çok fazla değişiklikler göstermeye başladı. 480 seviyelerine kadar çıkan gram altın fiyatı birkaç gündür düşüş göstermektedir.

9 Ağustos altın fiyatları ne kadar oldu?

  • Altının gram fiyatı           alış: 476,90 TL                 satış: 477,15 TL
  • Tam altın fiyatı                 alış: 3.247,84 TL              satış: 3.331,34 TL
  • Yarım altın fiyatı               alış: 1.569,79 TL             satış: 1.611,46 TL
  • Çeyrek altın fiyatı            alış: 787,36 TL                 satış: 805,73 TL

Altın spekülasyonlara açık

Altın fiyatlarında gözle görülen hızlı artışların gözlemlenmesinin ardından binlerce vatandaş elindeki paraları altına yatırmaya başladı. Alınan duyumlara göre altın almak adına kredi çeken kişilerin bile olduğu söyleniyor. Bu konu hakkında açıklamalarda bulunan uzmanlar, kişilerin güvenli bir yatırım olarak altını görmesini doğru buluyor. Çünkü altın ülke ekonomisine bağlı olmadan değer kazanan bir yatırım aracıdır. Ancak bu konuda kredi ile altın yatırımı yapmanın riskli olduğunu belirten uzmanlar, altının spekülasyonlara açık olduğunu dile getirdi.



Son Güncelleme: 09.08.2020 18:03
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