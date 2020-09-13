Gümüşhane'de düşen yıldırım anne kızın hayatına mal oldu

Anne kızın hayatını kaybettiği acı olay Gümüşhane'de kırsal kesimde meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Trabzon'da yaşayan memleketleri Gümüşhane olan Mevlüde Urhan ve 20 yaşındaki kızı Buse Nur Urhan tatil için Gümüşhane Torul ilçesinde köylerine gittiler.

Anne kız bir süre sonra arazide kuşbunu toplamaya çıktılar. Kuşbunu topladıkları süre içinde havanın bozulmasıyla birlikte anne kızın olduğu bölgeyedüştü.

Anne kızın yere düştüğünü gören görgü tanıkları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler yıldırımın düştüğü bölgede olan anne ve kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen jandarma ve savcının incelemesinden sonra anne ve kızın cansız bedenleri hastanaye kaldırıldı.