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Gümüşhane'de düşen yıldırım anne kızın hayatına mal oldu

Gümüşhane'de arazide düşen yıldırım yüzünden kuşburnu toplayan anne ve kızı hayatını kaybetti.

13 Eylül 2020 Pazar 13:39
Gümüşhane'de düşen yıldırım anne kızın hayatına mal oldu
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Anne kızın hayatını kaybettiği acı olay Gümüşhane'de kırsal kesimde meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Trabzon'da yaşayan memleketleri Gümüşhane olan Mevlüde Urhan ve 20 yaşındaki kızı Buse Nur Urhan tatil için Gümüşhane Torul ilçesinde köylerine gittiler.


Anne kız bir süre sonra arazide kuşbunu toplamaya çıktılar. Kuşbunu topladıkları süre içinde havanın bozulmasıyla birlikte anne kızın olduğu bölgeye yıldırım düştü.

Anne kızın yere düştüğünü gören görgü tanıkları durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler yıldırımın düştüğü bölgede olan anne ve kızın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yerine gelen jandarma ve savcının incelemesinden sonra anne ve kızın cansız bedenleri hastanaye kaldırıldı.

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 13:39
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Anahtar Kelimeler:
GümüşhaneYıldırımYıldırım DüşmesiAnne Kız Hayatını Kaybetti
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