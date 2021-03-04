Gümüşhane'de bir köy karantinaya alındı

Gümüşhane Valiliği Merkeze bağlı Akgedik Köyü’nün karantinaya alındığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada köydeki vaka sayılarının ve temaslı kişi sayılarının yüksek olması nedeniyle köyün karantinaya alınmasına karar verildiğine yer verildi.

Gümüşhane ili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan risk haritasında yüksek riskli iller arasında yer alıyordu. Karadeniz bölgesinde yüksek riskli illerin fazla olduğu haritada bulunan illerden biri de Gümüşhane iliydi. Öte yandan yüksek riskli görülen illerde Bakanlık tarafından gönderilen genelge kapsamında gerekli görülmesi halinde yeni kısıtlamaların getirileceğine yer verilmişti. Bu kapsamda yüksek riskli illerde çok sayıda karantina bölgesi oluşmaya başladı.