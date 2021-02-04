Gülse Birsel'den boğaziçi üniversitesi paylaşımı

Son birkaç gündür sosyal medyada ve televizyon haberlerinde Boğaziçi Üniversitesi gösterileri var.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz ay atanan Metin Bulu’yu istifaya davet eden protestolar devam etmektedir.

Boğaziçi Üniversitesi iktisat mezunu olan ünlü sanatçı Birsel’de sosyal medya hesabı instagram’da 150.yıl mezuniyet töreninde ki konuşmasından bir bölüm paylaştı.

Haziran 2017 idi. Sesim kısıktı ama bu görev bana verildiği için çok onurluydum...

Turgut Uyar'ın 'Denge' şiiriyle anlatmaya çalıştım Boğaziçi'ni. Kavga, dövüş, şiddetin, gerginlik ve kutuplaşmanın hiçbirimize faydası yok!

Ne olur bizim dengemizi bozmayınız. Paylaşımı sosyal medyada büyük yankı yaptı.

Gülse Birsel Kimdir?

11 Mart 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Birsel,meslekleri arasında gazetecilik,yazar,sunucu ve oyunculuk bulunmaktadır.Beyoğlu Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra,Bpğaziçi Üniversitesinde ekonomi bölümünde okurken Aktüel adlı dergide çalışmaya başlamıştır.

1994 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne gitmiş ve Columbia Üniversitesi sinema bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır.

Gülse Birsel oynadığı dizi ve filmler

Çoğu dergilerde çalışan Birsel,bir çok dizi,film ve reklamlarda oynamıştır.

2004 Hırsız Var!

2009 7 Kocalı Hürmüz

2002-04 g.a.g.

2003 Eyvah! Eski Kocam

2004-09 Avrupa Yakası

2012-14 Yalan Dünya

2015 Komedi Türkiye