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Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?

Eski Turizm Bakanı Güldal Akşit, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberin ardından Güldal Akşit kimdir, neden öldü ve Güldal Akşit'in hastalığı neydi soruları araştırılmaya başlandı.

05 Aralık 2021 Pazar 13:55
Güldal Akşit kimdir, neden öldü? Güldal Akşit hastalığı neydi?
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58.hükümette Turizm Bakanı olarak görev yapmış olan Güldal Akşit, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle tedavi altına alınan Güldal Akşit’in vefat haberi herkesi yasa boğdu.

Vefat haberini Süleyman Soylu paylaştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Güldal Akşit’in vefat ettiğini duyurdu. Bakan Soylu’nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

‘’Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah.’’

Güldal Akşit neden hayatını kaybetti?

Eski bakan Güldal Akşit, koronavirüs nedeniyle Ankara İbn-i Sina Hastanesinde tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Akşit, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güldal Akşit kimdir?

Güldal Akşit, 1960 yılında Malatya’da dünyaya gelmiştir. Güldal Akşit, Eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel’in kızıdır.

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Akşit, avukat olarak çalışma hayatına atıldı.

AKP’nin kurucu üyeleri arasında yer alan Akşit, 22. ve 23.dönem İstanbul Milletvekilliği yapmış; 58.Hükümette Turizm Bakanı, 59. Hükümette önce Turizm Bakanı sonra Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapmıştır.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekilliği yapan Akşit, 9 Nisan 2009 tarihinde TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına seçildi ve 12 Haziran 2011 tarihine kadar görevine devam etti. AKP Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini 2006 tarihinden bu yana yürüten Akşit, 2011-2014 yılları arasında AKP Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevi yapmıştır.


Son Güncelleme: 05.12.2021 13:55
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