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Gül ve Düşün kitabı yazarı kimdir? Çocuk kitabında yüz kızartıcı ifadeler için MEB'den açıklama

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Musa Dinç'in kim olduğu araştırılmaya başlandı. Yazdığı Gül ve Düşün adlı çocuk kitabında yüz kızartıcı ifadeler kullanan yazar hakkında suç duyurusunda bulunulurken, konu hakkında MEB tarafından açıklama yapıldı.

28 Ağustos 2020 Cuma 12:18
Gül ve Düşün kitabı yazarı kimdir? Çocuk kitabında yüz kızartıcı ifadeler için MEB'den açıklama
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Çocuk kitabı olarak piyasada bulunan Gül ve Düşün adlı kitap içerdiği uygunsuz içerikler yüzünden birçok tepki çekti. Kitabın yazarı Musa Dinç hakkında suç duyurusunda bulunulurken, Eğitim-Bir-Sen yetkilileri de olay hakkında soruşturulma başlatılması istendi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen, birçok uygunsuz içeriği içinde barındıran kitabın, çocukların çok kolay erişebileceği yerlerde bulunmasından dolayı şikayetçi oldu. Çocukları psikolojik ve pedagojik olarak olumsuz etkileyecek olan kitap hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını isteyen Eğitim-Bir-Sen, olumsuz sonuçlara engel olunması gerektiğini aktardı.

Kitap MEB onaylı ise onayın kaldırılmasını isteyen sendika, çocukların bu kitaba kolay yoldan ulaşabileceği kütüphane vb. yerlerden ise toplatılmasını istedi. Yazar Musa dinç hakkında suç duyurusunda bulunan sendika, yazarın diğer kitaplarının da incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Tecavüz, bekaret ve ahlaksız birçok içeriği meşru bir şekilde içinde barındıran kitabın derhal kaldırılması gerektiğini savunan Yalçın, çocukların gelişimini zihinsel ve fiziksel olarak etkileyecek bu kitabın yazarı hakkında da gereğinin yapılması gerektiğini savundu.


Harekete geçildi

Kitap hakkında tepkiler yoğun bir şekilde artarken, konu hakkında bir açıklama da MEB tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada kitabın MEB onaylı olmadığını açıklayan MEB, Bakanlık bünyesinde sadece ders kitaplarına onay verildiğini, bahsi geçen kitabın MEB süzgecinden geçmediğini duyurdu.

Gül ve Düşün adlı kitap için harekete geçen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, muzır ve müstehcenlik adı altında kitap hakkında yaptırım uygulanması için çalışmalara başladı. Kitap hakkında karar alınarak Resmi Gazete’de yayımlanacak.

Musa Dinç kimdir?

1960 Diyarbakır doğumlu olan şair ve yazar kişiliği ile ön plana çıkan Musa Dinç, Diyarbakır’da ilkokul, ortaokul ve lise eğitimlerini almıştır. Anadolu Üniversitesi’nde İş İradesi Bölümü mezunu olan Dinç, Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan Toplum Sağlığı Bölümü’nü derece ile bitirmiştir.

2000 yılında yayıncılık hayatına başlayan Dinç, 8 yılın ardından editör olarak meslek hayatına devam etmiştir. Birçok dergi çıkaran Dinç, dergilerin yanı sıra birçok denekte hizmet vermiştir. Sağlık alanında birçok görev alan Musa Dinç, öykü alanında jüri üyeliği de yapmıştır. Musa Dinç’e ait birçok şiir ve öykü bulunmaktadır. Dergilerde öykülerini paylaşan ve gazetelere yazılarını veren Musa Dinç, Gül ve Düşün adlı kitabı ile son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştur. Çocuk kitabında kullandığı kelimeler ve kitapta çocuklara tecavüzü meşrulaştırmaya yönelik ifadeler kullanan Musa Dinç, hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.



Son Güncelleme: 28.08.2020 12:18
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Anahtar Kelimeler:
Gül Ve Düşün KitabıMusa Dinç
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