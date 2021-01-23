GSS ve Bağ-Kur prim borçluları 31 Aralık'a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacak

Geçtiğimiz ay çıkan kanunla prim borçlarının yapılandırılmasının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararı sosyal medya hesabından paylaştı.

31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek

Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda Genel Sağlık Sigortası () veprim borçları bulunan kişilerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden faydanlanmaya deveam edeceğini söyledi. Bu durumla beraber prim boçları bulunan kişiler devlet hastaneler ve üniversite hastanelerinde tedavi olabilecek.