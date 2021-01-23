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GSS ve Bağ-Kur prim borçluları 31 Aralık'a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, birçok vatandaşı yakından ilgilendiren bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada GSS ve BAĞ-KUR prim borçları bulunan kişilerin sene sonuna kadar sağlık hizmetlerinden faydalanacağını duyurdu.

23 Ocak 2021 Cumartesi 18:47
GSS ve Bağ-Kur prim borçluları 31 Aralık'a kadar sağlık hizmetlerinden yararlanacak
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Geçtiğimiz ay çıkan kanunla prim borçlarının yapılandırılmasının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararı sosyal medya hesabından paylaştı.

31 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek

Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda Genel Sağlık Sigortası (GSS) ve BAĞ-KUR prim borçları bulunan kişilerin 31 Aralık 2021 tarihine kadar sağlık hizmetlerinden faydanlanmaya deveam edeceğini söyledi. Bu durumla beraber prim boçları bulunan kişiler devlet hastaneler ve üniversite hastanelerinde tedavi olabilecek.



Son Güncelleme: 23.01.2021 18:47
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Anahtar Kelimeler:
Zehra Zümrüt SelçukGSSBağ-Kur
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