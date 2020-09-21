Gri listede yer alan 3 terörist operasyon ile yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı ve İç İşleri Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklama ile birlikte Hatay – Amanos dağlarında yapılan operasyonlar sonrasında 22 Ağustos 2020’de yakalanan 3 teröristin Gri Listede olduğu ve yakalanma durumlarında 500 Bin TL ödülleri olduğu belirtildi.

İç İşleri Bakanlığı ve TSK tarafından ortak yürütülen Yıldırım-5 operasyonu ile 22 Ağustos tarihinde yakalanan 3 teröristin akıbetleri belirlendi. Hatay – Amanos’ta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ortak yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatılarak bu 3 teröristin ülkemizde Gri bültenle arandığı ve yakalanmalarına katkı sağlayacak kişilere 500 Bin TL ödül verileceği bilgilerinin olduğu belirtildi.