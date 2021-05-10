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Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?

Green Card’a sahip olan vatandaşlar ABD’de kalıcı olarak yaşayabilir, çalışabilir ve aynı zamanda şirket kurabilmektedir. Green Card resmi kalıcı oturum kartı olarak kabul edilmektedir. Green Card başvurusu yapmak için her vatandaş için farklı şartlar vardır. İşte Green Card’a sahip olmak için yapmanız gerekenler...

10 Mayıs 2021 Pazartesi 19:10
Green Card nedir? Green Card nasıl alınır?
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Green Card başvuru yapma hakkınız varsa ve ABD’de bulunuyorsanız statünüzün değişmesi için başvuru yapabilme hakkına sahipsiniz. Ancak Amerika Birleşik Devletlerinde bulunmuyorsanız konsolosluk işlemlerinizi Türkiye’deki Amerika Büyükelçiliği’nden gerçekleştirebilirsiniz.

Green Card nedir?

Green Card diğer adıyla Daimî İkametgâh Kartı (Permanent Resident Card), Birleşik Devletler Göçmenlik ve Vatandaşlık Yasası uyarınca Birleşik Devletler'de kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan ve bu hakkın verildiğine dair delil niteliğinde bir belgedir.

Yeşil Kart’ı olanlar, Yasal Daimî İkamet sahibi' (Lawful Permanent Residents, LPR) veya 'Yeşil Kart sahibi' olarak bilinmektedir. Her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene hükûmet tarafından Daimî İkamet Kart'ı verilir. Yeşilimsi renginden dolayı bu karta Yeşil Kart adı verilmiştir. [5][6] 18 yıl yaşındaki veya daha büyük yaştaki göçmenler, istisnai durumlar dışında bu kartı yanlarında taşımak zorundadır; aksi halde kişi, 30 güne kadar hapis cezası gibi yaptırımlara tabi tutulmaktadır.

ABD’de yaklaşık 13,2 milyon Yeşil Kart sahibi olduğu tahmin edilmektedir. Bu kişiler arasından 8,9 milyonunun  BD vatandaşlığına geçtiği düşünülmektedir. 

Ayrıca BD Ordusu'nda hizmet veren 65 bin personel Yeşil Kart sahibidir. Yeşil Kart sahipleri, Birleşik Devletler'de en az beş yıl devamlı bulunduklarını ve iyi ahlakî karaktere sahip olduklarını göstermek için hiç suç işlemediklerini belgelerle ispatladıktan sonra ABD vatandaşlığına başvurma hakkına sahiptir.

18 yıl yaşından küçük olan kişiler ise, en az bir BD vatandaşı ebeveyne sahip olmak şartıyla vatandaşlık alabilir.

Yeşil Kart başvuru sonuçları Birleşik Devletler Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri tarafınca belirlenmektedir. Fakat bazı durumlarda Göçmenlik Temyiz Kurulu'nun üst yetkilileri, herhangi bir federal yargıç, veya BD Başsavcısı adına hareket eden bir yargıç, bir mahkeme emri imzalayarak ve çıkararak kişiye kalıcı ikamet izni verebilir.[16][17] Yeşil Kart almak isteyen göçmen işçiler ise I-140 formunu kullanarak başvuruyu gerçekleştirir. [18] Bir Yasal Daimî İkamet sahibi, 15 yıldan az bir ceza mahkûmiyeti, özellikle ciddi veya ağırlaştırılmış bir suç ile karşı karşıya kalırsa, doğrudan ABD’den "sınır dışı edilebilir" duruma gelebilir. 

Green Card başvurusu için takip edilecek adımlar

1- Başvuru yapmadan önce Green Card Nedir ve gerekli şartları yerine getirip getiremeyeceğinizi, uygun olup olmadığınızı belirlemeniz gerekir.

2- Durumunuza en uygun kategoriye göre başvuru formlarının doldurulması gerekir. Bazı başvuru türlerinde bir başkasının sizin adınıza bir dilekçe hazırlaması, form doldurması da gerekebilir.

Öneğin; Akrabalık yoluyla Green Card başvurusunu temel alan bir başvuru yapmak istiyorsanız, bir Amerika vatandaşı veya yasal daimi ikamet sahibi akrabanız, sizin için I-130 formunu (Yabancı Akraba Dilekçesi) doldurmalıdır.

İstihdam yolu ile Green Card başvurusu yapmak istiyorsanız, Amerika'daki işvereniniz tarafından sizin için I-140 formu (Yabancı İşçi İçin Dilekçe) doldurulmalıdır.

ABD’de  bir iş girişimine önemli miktarda bir sermaye yatırmayı düşünüyorsanız, kendiniz için I-526 formunu (Yabancı Girişimci Göçmen Dilekçesi) doldurmalısınız.

Bazı özel durumlarda kendiniz için bir I-360 formu, (Amerasian) dul veya özel göçmenlik dilekçesi doldurabilirsiniz veya başkası sizin için doldurabilir.

İnsani yardım programları kapsamında Green Card başvuru yapmak istiyorsanız çoğu zaman, bir göçmenlik dilekçesi doldurmanız gerekmese de Green Card başvurusundan önce bazı gereksinimleri karşılamanız gerekebilir.

Kendi kategorinize ait doldurmanız gereken dilekçeler, formlar ve gerekli tüm evraklar için lütfen Green Card uzman ekibimize başvurunuz.

3- USCIS (ABD Vatandaşlık ve Göçmen Ofisi) başvurunuzla ilgili bir karar verir. Başvurunuz reddedilirse USCIS tarafından yapılacak bildirimde, başvurunun reddedilme nedenleri ve itirazda bulunabileceğinize dair tüm bilgiler yer almaktadır. Başvurunuz onaylanırsa USCIS onaylanan dilekçeyi Eyalet Bakanlığı'nın Ulusal Vize Merkezi'ne gönderir. Başvuru evraklarınız, sizin için bir göçmen vizesi numarası belirleninceye kadar orada kalır.

4- NVC (Ulusal Vize Merkezi) başvurunuzu aldığında bir göçmen vizesi numarası hazırlayarak sizi haberdar edecektir. Ayrıca, göçmen vizesi işlemleri ücreti ve destekleyici ek belgeler sunmanız gerektiğinde size bunu da bildireceklerdir.

5- Vizeniz kullanılabilir duruma geldiğinde konsolosluk tarafından bir mülakat tarihi planlanacak ve bu tarih tarafınıza bildirilecektir. Konsolosluk dosyanızı işleme koyacak ve göçmen vizesi almaya uygun olup olmadığınıza karar verecektir.

6- NVC (Ulusal Vize Merkezi) ile başvurunuz hakkında yalnızca aşağıdaki durumlarda iletişime geçmelisiniz:

  • Adresinizi değiştirdiğiniz zaman,
  • Başvurduğunuzda 21 yaşın altındaydınız ama artık 21 yaşına girdiyseniz,
  • Evlilik durumunuzu değiştirirseniz.

Bunlar haricinde herhangi bir konu ile ilgili bilgiye veya belgeye ihtiyaç duyduğunda NVC sizinle irtibata geçecektir.

7- Eğer bir göçmen vizesi almaya hak kazanırsanız, Konsolosluk size içinde çeşitli bilgiler bulunan evrakları bir paket yapıp, gönderir. Bu paket bir "Vize paketi" olarak bilinir. Söz konusu paketi açmamalısınız. Paketi aldıktan sonra USCIS göçmenlik ücretini ödemeniz gerekir. USCIS bu ücreti göçmenlik vize paketinizi işlemek ve Green Card'ınızı üretmek için talep etmektedir.

Amerika'ya vardığınızda, vize paketinizi giriş limanındaki Gümrük ve Sınır Güvenliği (CBP) görevlisine vermelisiniz. CBP yetkilisi sizi inceleyecek ve Amerika'da yasal olarak ikamet edip edemeyeceğinizi belirleyecektir. CBP görevlisi Amerika'ya girişinizi onaylarsa, yasal daimi ikamet hakkına sahip olacak, Amerika’da  yaşayabilecek ve çalışabileceksiniz.

8- USCIS Göçmenlik Ücretini ödemiş olmanız durumunda, Green Card'ınızı Amerika Birleşik Devletleri'ne gittikten sonra postayla alacaksınız. Amerika'ya gitmeden önce USCIS Göçmenlik Ücretini ödememişseniz, ücreti USCIS size Green Card'ı göndermeden önce ödemeniz gerekmektedir.

Green Card başvuru şartları

Green Card'a başvurmak için size uyan kategoriyi bulduktan sonra, uygunluk şartları, başvuru formu ve aile üyelerinizin de sizinle birlikte başvurup başvuramayacağına dair bir araştırma yapmanız gerekir.




Son Güncelleme: 10.05.2021 19:10
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