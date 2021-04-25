Gözler kabine toplantısında! Tam kapanma olacak mı?

Türkiye merakla yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığından yapılacak olan kabine toplantısından çıkacak olan kararları bekliyor.
Kabine üyeleri yarın Beştepe'de yüz yüze toplanacak ve kabine toplantısında salgın süreci, vakaların durumu, okulların durumu gibi konularda ilgili bakanların sunum yapması bekleniyor.
Tam Kapanma Olacak mı?
Ramazan Bayramında yeni tedbirler gelecek mi?
Kabine, ayrıca geçtiğimiz Perşembe günü toplanan Bilim Kurulu Toplantısında gündeme gelen tavsiye olarak gelen kararlarıda görüşüp karara bağlayacak. Bu kararlar arasında Bayramda getirilecek tedbirlerinde olduğu ve kabinenin Ramazan Bayramında uygulamaca olacak kısıtlamaları yarın karara bağlaması bekleniyor.
Yerli aşının durumu masada olacak
Türkiye'de Ocak ayından bu yana aşı olan kişi sayısı 21 milyona yaklaştı. Sinovac ve BionTech aşılarının ardından Rusya'nın Sputnik V aşısı da yakında kullanılmaya başlanacak. Bu çerçevede Türkiye'deki son durum ve aşı tedarikindeki yol haritası üzerinde durulacak. Yerli aşı çalışmaları da ele alınacak.