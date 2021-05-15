Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi

29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında alınan kararlar doğrultusunda tam kapanma ilan edildi. Temel ihtiyaçları dışında sokağa çıkmak yasaklandı. 17 Mayıs’a sayılı gün kalması ile gözler tekrardan toplanılacak kabine toplantısına çevrildi. Pazartesi günü yapılması beklenen kabine toplantı sonunda normalleşme düzenlemeleri yapılacak mı?

Yeni normalleşme ne zaman?

Alınacak kararları vatandaşlar merakla bekliyor. Gelen sorular doğrultusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı. ‘’17 Mayıs 05.00’e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00’ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşlarımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah’’ diyerek vatandaşı bilgilendirdi.