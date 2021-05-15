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Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi

En son yapılan kabine toplantısında alınan kararı Erdoğan açıkladı. Koronavirüs tedbirlerinin arttırılması ile ülke geneli tam kapanma ilan edildi. Belirlenen tarihlerde 17 günlük tam kapanmanın sonuna yaklaşılması ile yasaklar hakkında düzenlemeler merak konusu oldu. Yeni düzenlenecek kabine toplantısı tarihi ise sorulan sorular arasında yer alıyor. Konu hakkında detaylar haberimizde

15 Mayıs 2021 Cumartesi 15:09
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
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29 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında alınan kararlar doğrultusunda tam kapanma ilan edildi. Temel ihtiyaçları dışında sokağa çıkmak yasaklandı. 17 Mayıs’a sayılı gün kalması ile gözler tekrardan toplanılacak kabine toplantısına çevrildi. Pazartesi günü yapılması beklenen kabine toplantı sonunda normalleşme düzenlemeleri yapılacak mı?

Yeni normalleşme ne zaman?

Alınacak kararları vatandaşlar merakla bekliyor. Gelen sorular doğrultusunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.  ‘’17 Mayıs 05.00’e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin, 17 Mayıs 05.00’ten sonra Bilim Kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. Daha sonra ne olacağını vatandaşlarımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahını hep birlikte bir görelim inşallah’’ diyerek vatandaşı bilgilendirdi.


Son Güncelleme: 15.05.2021 15:09
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Anahtar Kelimeler:
KapanmaYasakKoronavirüs
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