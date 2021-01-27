Gözler, Bilim Kurulu'nun toplanacağı saate çevrildi! Masada önemli konular var

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanmaya karar verdi. Pandemi süreci ve aşılama uygulamalarının değerlendirileceği kritik toplantıda masada farklı konular da ele alınacak.

Video konferans yöntemi ile toplanacak olan Bilim Kurulu toplantısında Bakan Koca başkanlık ederken toplantıda uygulamaya alından, vaka sayıları ve son günlerde hızlandırılan aşılama çalışmaları masaya yatırılacak.

En son 20 Ocak tarihinde gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında huzurevleri ve bakım evlerinde yaşayan vatandaşların, aşılama takvimine dahil edilmesi ele alınmıştı. Koronavirüs salgınında son durumun ele alınacağı Bilim Kurulu toplantısından sonra Kabine Toplantısı'nın da istişare edilmesi bekleniyor.