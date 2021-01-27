İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci partisi yarın geliyor
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Aşıların ikinci...
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!
Diyarbakır'da mutasyonlu koronavirüs alarmı!

Gözler, Bilim Kurulu'nun toplanacağı saate çevrildi! Masada önemli konular var

Bilim Kurulu koronavirüs sürecini değerlendirmek için toplanma kararı alırken gtüm gözler bugün saat 17.00'da başlayacak olan kritik toplantıya çevrildi.

27 Ocak 2021 Çarşamba 10:22
Gözler, Bilim Kurulu'nun toplanacağı saate çevrildi! Masada önemli konular var
Takip Et:

Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanmaya karar verdi. Pandemi süreci ve aşılama uygulamalarının değerlendirileceği kritik toplantıda masada farklı konular da ele alınacak.

Video konferans yöntemi ile toplanacak olan Bilim Kurulu toplantısında Bakan Koca başkanlık ederken toplantıda uygulamaya alından koronavirüs tedbirleri, vaka sayıları ve son günlerde hızlandırılan aşılama çalışmaları masaya yatırılacak.

En son 20 Ocak tarihinde gerçekleştirilen Bilim Kurulu toplantısında huzurevleri ve bakım evlerinde yaşayan vatandaşların, aşılama takvimine dahil edilmesi ele alınmıştı. Koronavirüs salgınında son durumun ele alınacağı Bilim Kurulu toplantısından sonra Kabine Toplantısı'nın da istişare edilmesi bekleniyor. 



Son Güncelleme: 27.01.2021 10:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bilim KuruluToplantıKoronavirüs Tedbirleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TEM'de şiddetli rüzgar yön tabelasını devirince trafik felç oldu!
TEM'de şiddetli rüzgar yön tabelasını devirince trafik felç oldu!
Sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Sahte içkiden zehirlenen kişi hayatını kaybetti
Ocakta unutulan düdüklü tencere can aldı!
Ocakta unutulan düdüklü tencere can aldı!
Konya'da şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu
Konya'da şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yara almadan kurtuldu
Denizli'de bir besihanede yangın çıktı
Denizli'de bir besihanede yangın çıktı
Manisa'da bir mahalleye Koronavirüs karantinası! Çok sayıda temaslı var!
Manisa'da bir mahalleye Koronavirüs karantinası! Çok sayıda temaslı var!

Popüler Haberler

Acemi Anneler dizisi Melahat kimdir? Deniz Gökçe Kayhan yer aldığı dizi ve film yapımları
Asgari geçim indirimi neye göre verilir? 2021 Agi kaç yaş çocuğa kadar verilir?
Acemi Anneler dizisindeki Aleyna karakteri kimdir?
Kanal D Yatıya Misafirim Var başvuru adresi, başvuru şartları ve whatsapp numarası
Malta yaşam şartları nasıl? 2021 Malta asgari ücretleri
Yemin dizisi Münevver kimdir? Melahat Abbasova
SGK diş kaplama işlemlerini ödüyor mu? Sigorta hangi durumlarda diş tedavilerini öder?
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın'ın hayatı!
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia kimdir? Gerçek adı nedir? Arzu Yanardağ nereli, yaşı kaç?
TRT 1 Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Üzerinde haciz olan hacizli arsa satılır mı?
Doya Doya Moda Yaren Medin kimdir? Yaren medin hakkında bilgiler
Eşi vefat eden emekli kadın eşinin maaşını alabilir mi?
TFT Mobile çıktı mı? Teamfight Tactics Mobile başarılı mı, oyunun amacı ne?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kaç gün tatil olacak? 29 Ekim resmi tatil mi?
Zehirli Çiçekler oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor?
E-devlet ile kredi notu nasıl öğrenilir? 2021 Ocak Ücretsiz Kredi notu sorgulama işlemleri
Akbank promosyon başvurusu nasıl yapılır? 2021 emekli promosyon miktarı
Müge Anlı Şiar Kılıç olayında son durum ne? 27 Ocak 2021 Çarşamba Müge Anlı Şiar Kılıç olayı son durum ve detaylar
Türkan Hanımın Konağı dizisindeki Zehra karakteri kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.