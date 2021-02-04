Gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen 30 kişi hakkında tutuklama talebi!

Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan ve diğer illerde olan grupların destek verdiği eylemlerde gözaltı sayıları giderek yükseliyor. Bugün İzmir'de düzenlenen eylemlerde izinsiz toplanan göstericilerden bir çoğu polisler tarafından gözaltına alınırken emniyete götürülerek sorguya alınan kişilerden 39'unun daha öncesinde terör kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.
Savcılık ifadeleri tamamlanan 9 kişinin de yurtdışına çıkmamak kaydıyla adli kontrol kapsamında serbest bırakıldığı öğrenilirken şüphelilerin nöbetçi mahkemede başlatılan işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.
Son Güncelleme: 04.02.2021 01:57