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Gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen 30 kişi hakkında tutuklama talebi!

Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde bir çok gösterici gözaltına alınırken, 30 kişi hakkında tutuklama talebinin çıkarıldığı öğrenildi.

04 Şubat 2021 Perşembe 01:57
Gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen 30 kişi hakkında tutuklama talebi!
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Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan ve diğer illerde olan grupların destek verdiği eylemlerde gözaltı sayıları giderek yükseliyor. Bugün İzmir'de düzenlenen eylemlerde izinsiz toplanan göstericilerden bir çoğu polisler tarafından gözaltına alınırken emniyete götürülerek sorguya alınan kişilerden 39'unun daha öncesinde terör kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Diğer taraftan Kampüs ve çevresinde gösteri düzenleyen ve izinsiz gösteri yaptıkları için gözaltına alınan 51 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiği bildirildi. Burada Savcılık soruşturmasına tabi tutulan 51 şüpheliden 30'u hakkında tutuklama talebi çıkarılırken 12 kişinin de ev hapsi cezasına çarptırıldığı bildirildi.

Savcılık ifadeleri tamamlanan 9 kişinin de yurtdışına çıkmamak kaydıyla adli kontrol kapsamında serbest bırakıldığı öğrenilirken şüphelilerin nöbetçi mahkemede başlatılan işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 01:57
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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi ÜniversitesiGösteriEylemGözaltıTutuklama Talebi
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