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Gözaltına alınan şüphelinin korona testi pozitif çıktı! 6 polis memuru karantinaya alındı

Sakarya'da gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Şüpheliyi sorguya alan 6 polis memuru tedbir amaçlı karantinaya alındı.

14 Eylül 2020 Pazartesi 22:00
Gözaltına alınan şüphelinin korona testi pozitif çıktı! 6 polis memuru karantinaya alındı
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Sakarya'da 6 polis memurunun hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı zanlının test sonucu pozitif çıktı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler pek çok suçtan kaydı olan hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilmeden önce kontrol için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen şüphelinin koronavirüs testi pozitif çıktı.


Sağlık kontrolü ardından adliyeye çıkarılan U.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisler karantinaya alındı

Zanlının test sonucunun pozitif çıkması üzerine sorgusunu yapan 6 polis memuru tedbir amacıyla karantinaya alındı.



Son Güncelleme: 14.09.2020 22:00
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Anahtar Kelimeler:
Covid-19Son Dakika
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