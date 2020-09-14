Gözaltına alınan şüphelinin korona testi pozitif çıktı! 6 polis memuru karantinaya alındı

Sakarya'da 6 polis memurunun hırsızlık şüphesiyle gözaltına aldığı zanlının test sonucu pozitif çıktı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler pek çok suçtan kaydı olan hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilmeden önce kontrol için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen şüphelinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Polisler karantinaya alındı

Sağlık kontrolü ardından adliyeye çıkarılan U.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zanlının test sonucunun pozitif çıkması üzerine sorgusunu yapan 6 polis memuru tedbir amacıyla karantinaya alındı.