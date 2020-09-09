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Görüntüler yok artık dedirttirdi! Dans,halay,köpük banyosu

Mersinde gerçekleşen bir tekne turuna katılanları yaptıkları herkesi şok etti.Sosyal mesafenin olmadığı maske takılmayan teknede insanlar halay çekip ,köpük banyosu yaparak yarışmalar düzenledi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 17:06
Görüntüler yok artık dedirttirdi! Dans,halay,köpük banyosu
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Tüm uyarılara rağmen, sosyal mesafeye  uyulması ve maske takılması  gerekliliğinden sosyal medya dahil her platformda  hatırlatılmasına rağmen yine bir parti ve yine tüm kuralların hiçe sayılması.


Mersin’de düzenlenen bir tekne turuna katılan insanlar korova-virüse adeta davet verdiler. Yat turunda insanlar çılgınlar gibi eğlenip sosyal mesafeyi yok saydılar maske kullanımının olmadığı partide danslar edip halaylar çektiler. Köpük banyosu yapan tatilciler korona-virüsü hiçe saydılar.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrasında izleyenler yok artık diyerek isyan ettiler.



Son Güncelleme: 09.09.2020 17:06
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Anahtar Kelimeler:
Köpük BanyosuKorona Virüs Tedbirileri
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