Görüntüler yok artık dedirttirdi! Dans,halay,köpük banyosu

Tüm uyarılara rağmen, sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması gerekliliğinden sosyal medya dahil her platformda hatırlatılmasına rağmen yine bir parti ve yine tüm kuralların hiçe sayılması.

Mersin’de düzenlenen bir tekne turuna katılan insanlar korova-virüse adeta davet verdiler. Yat turunda insanlar çılgınlar gibi eğlenip sosyal mesafeyi yok saydılar maske kullanımının olmadığı partide danslar edip halaylar çektiler. Köpük banyosu yapan tatilciler korona-virüsü hiçe saydılar.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrasında izleyenler yok artık diyerek isyan ettiler.

