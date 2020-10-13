Görülmez kazada başından vurulup öldü!

Üzücü olay dün Samsun Alaçam ilçesinden meydana geldi.
ilçede yaşayan 25 yaşındaki Mustafa Küçükçadırcı dün kendi hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı ve hayvanlarını götürmek için meraya doğru yola çıktı.
Ancak Küçükçadırcı akşam olup hava kararmasına rağmen evine geri dönmedi. Durumdan şüphe eden aile olayı jandarmaya bildirdi.
Ekipler tarafından genç adamın omzunda asılı duran av tüfeğinin tetiğinin çalılıklara takılması sonucu ateş aldığı değerlendirilirken Küçükçadırcı'nın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Güncelleme: 13.10.2020 18:58