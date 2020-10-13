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Görülmez kazada başından vurulup öldü!

Samsun'da yaşanan görülmez kazada 25 yaşındaki Mustafa Küçükçadırcı isimli vatandaş, hayvan otlattığı esnada omzunda asılı duran silahın ateş alması sonu başından vurularak hayatını kaybetti.

13 Ekim 2020 Salı 18:58
Görülmez kazada başından vurulup öldü!
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Üzücü olay dün Samsun Alaçam ilçesinden meydana geldi.

ilçede yaşayan 25 yaşındaki Mustafa Küçükçadırcı dün kendi hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı ve hayvanlarını götürmek için meraya doğru yola çıktı.

Ancak Küçükçadırcı akşam olup hava kararmasına rağmen evine geri dönmedi. Durumdan şüphe eden aile olayı jandarmaya bildirdi.


İhbarı değerlendiren ekipler Küçükçadırcı'yı arama kurtarma çalışmalarına başladı. Ekiplerin kısa süren araması sonrasında genç adam evinden 20 km uzaklıkta başından vurulmuş halde bulundu. Yapılan ilk muayenede Küçükçadırcı'nın hayatını kaybetmiş olduğu tespit edildi.

Ekipler tarafından genç adamın omzunda asılı duran av tüfeğinin tetiğinin çalılıklara takılması sonucu ateş aldığı değerlendirilirken  Küçükçadırcı'nın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 13.10.2020 18:58
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