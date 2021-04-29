Görev belgesi düzenlemesine ilişkin genelge 81 ile gönderildi! e-Devlet'ten görev belgesi nasıl alınır?

Tam kapanma sürecine az bir zaman kala İçişleri Bakanlı 81 il valiliğine yeni bir genelge gönderdi. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan görevli personellerin sokağa çıkma kısıtlamaları sürecinde yanlarında bulundurmaları zorunlu tutulan ve denetimlerde ibraz etmeleri gereken görev bildirimine dair belgelerinin e-Devlet üzerinden de alınabileceği bildirildi. Genelgede, sistemde oluşan yoğunluk veya erişim hatası gibi sebepler nedeniyle görev belgesi alınamaması durumunda ise tek sefere mahsus olmak üzere en fazla 3 gün geçerli olacak olan ve manuel olarak işyeri ile firma yetkilisinin imzalarıyla düzenlenecek olan görev belgelerinin ibraz edilebileceği aktarıldı.

Söz konusu genelgede, uygulamaya alınan muafiyetlerle ilgili suistimalin önüne geçilmesi ve başta hastalığın yayılımını engellemek ve sağlık çalışanlarının yanı sıra toplum üzerinde oluşan yükün azaltılması amacıyla; üretim ve imalat, tedarik ile lojistik sektörleri gibi bir çok alanda muafiyet tanınan işyerleri çalışanlarına iş yeri yetkileri için geçerli olacak olan tüm belgelerin son kullanma gününün 2 Mayısıs 2021 Pazar günü olduğu ifade edildi.

Tam kapanma sürecinin başladığı 29 Nisan 2021 Perşembe günü ve sonrası için muafiyet çerçevesine alınan işyerlerinde görevli çalışanların e-devlet sistemi içinde alınan "görev belgesi" başvurusunu yaparak sosyal güvenlik numarası girilip çalışmakta olduğu işyerinin sicil numarasıyla birlikte iş yeri faaliyet alanı işaretlenip işyerinin muafiyet kapsamında alınıp alınmadığı kontrol edilecek. Otomatik sorgulama sonucunda aranan şartlarının uyumluluk tespiti halinde ise sistem tarafından yine otomatik olarak bir görev belgesi düzenlenecek.

Başvuru yapan görevli personelin tüm kimlik bilgileri haricinde sokağa çıkma kısıtlamaları saatleri arasında hangi amaçla işyerine olması gerektiği, çalışma süreleri ve ikamet adresi bilgisinin yer alacağı görev belgesinin de ilgili kişi ve işyeri yetkilisinin imzası bulunacak. e-Devlet sistemi içerisinde ki e-Başvuru yoluyla alınan ve imzaları tamamlanmış olan görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sürecinde muafiyet içine alınan işyerlerinde görevli çalışanın mutlaka yanında bulunacak ve yapılan denetimlerde ekiplere ibraz edilecek.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen denetim faaliyetlerinde ellerinde görev belgeleri olmayan belgede belirtilen muafiyetin nedeni, zamanı denetimde uyumluluk göstermeyen kişilerin eksik veya yanlış bilgi ibraz etmelerinden dolayı işyeri yetkililerine adli ve idari işlemler yapılacak.

Kamu kurum ve kuruluşlara bağlı olarak faaliyet gösteren hizmet binalarında ise personellerin ilgili yöneticileri tarafından çalışma durumunu ortaya koyan ve Ek-2'de önek olarak gösterilen 'Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi'ni düzenleyerek personellerin olmaları gereken zaman dilimlerinde evleri ve işyerleri arasında güzergahla sınırlı olacak bir şekilde belgeleri tamamlanacak.