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Google DOODLE 202 yılbaşı ne demek, ne anlama geliyor?

31 Aralık yılbaşına özel, Google yılbaşı temasında Doodle yayınladı. Yayınlanan Doodlle’nin üstüne tıklandığında arama motorunda 202 yılbaşı ifadesi çıkıyor. Bu bir yazım hatası mı yoksa bir anlam ifade ediyor mu merak edilmeye başlandı.

31 Aralık 2020 Perşembe 16:18
Google DOODLE 202 yılbaşı ne demek, ne anlama geliyor?
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Google, bugün 2021 yılbaşına özel tema ile hazırladığı Doodle’yi yayınladı. Google Doodle özelliği sayesinde önemli günleri, olayları ve kişileri arama motoruna yansıtıyor. 31 Aralık 2020 , 2021 yılbaşı tarihine özel Google’da Doodle yapıldı. Ancak bu Doodle’ın üstüne tıklandığı zaman 202 yılbaşı ifadesi ile karşılaşıyoruz. Gelin 202 yılbaşı ne demek oluyor birlikte öğrenelim.

 202 yılbaşı nedir?  

  Güne damgasını vuran olay Google’ın hazırlamış olduğu Doodle oldu. Arama motorunda 202 yılbaşının çıkması kullanıcıların aklına “Google yanlışlık mı yaptı?” sorusunu getirdi. Sosyal medyada da gündem olan konuyla ilgili kullanıcılar, yazım hatası yapıldığı yorumlarında yoğunlaştılar.

Yılbaşı nedir?

 Hangi takvim olduğu farketmeden içinde bulunulan yılın bitmesi ve yeni bir yılın başlamasına yılbaşı deniliyor. Dünya genelinde kullanılan takvimlerin en yaygını olan Gregoryen takvimini kullanan ülkeler 31 Aralık gününü 1 Ocak gününe bağlayan geceyi yılbaşı gecesi ya da yılbaşı akşamı olarak adlandırıyorlar.

 Birçok ülkenin kültüründe bu gece, hazırlanan yiyecek ve içeceklerle ve de düzenlenen farklı eğlenceler ile geçiriliyor.

Dünyada ve çeşitli kültürlerde yılbaşı!

 1 Ocak günü, dünya genelinde kullanılan miladi takvime göre yılın ilk günüdür.

 Hicri takvimde ise yılbaşı muharrem ayının 1’ine denk gelir. Hicri takvim kameri bir takvimdir ve 354 gün bulunur, bu yüzden miladi takvime göre yılbaşı her sene 11 gün önceden kutlanır. Bu yüzden 2008’de Miladi yılın tamamında hicri takvimde 2 kere yılbaşı yaşanmıştır.

 Roş Aşana (İbranice yılbaşı), Musevilerin yılbaşıdır. Hamursuz dedikleri bayramdan 163 gün sonra kutlanıyor.

 Doğu Ortadoks Kilisesi ise yılbaşını 1 Ocak, İsa’nın doğum gününü de 7 Ocak tarihinde kutlar.

 Çin yılbaşı her sene ilk kameri ayın yeni ay gününde yani ilkbahar zamanında kutlanıyor. Miladi takvim doğrultusunda tam tarihi 21 Ocak ve 21 Şubat arasına denk geliyor. Çin’de senenin en önemli ve özel bayramı olarak kutlanıyor.

 Celali takviminde, yılbaşı Norous yani Nevruz olarak adlandırılarak ilkbaharın başlarında kutlanıyor. Bu da 20 ya da 21 Mart tarihlerine denk geliyor.

 Tayland, Kamboçya ve Laos’ta yılbaşı 13 Nisan ve 15 Nisan tarihleri arasında kutlanıyor. Özellikle Tayland bu kutlamayı su dökerek yapıyor.



Son Güncelleme: 31.12.2020 16:18
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Anahtar Kelimeler:
GoogleDoodle202Yılbaşı
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