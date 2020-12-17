İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati koleksiyonerleri bile hayran bıraktı
Hacı Sabancı'nın özel tasarım saati...
60 yaşında kamyonun altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti!
Son Dakika
60 yaşında kamyonun altında kalan...
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Yasak kaç gün olacak?
Son Dakika
Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak...
ABD'li milyarderler Covid-19 salgınında servetlerine servet kattı!
ABD'li milyarderler Covid-19 salgınında servetlerine...

Google arama verileri paylaşıldı! Türkiye'de en fazla aranan kelime EBA oldu!

Her yıl düzenli olarak Google tarafından paylaşılan arama verileri paylaşıldı. Türkiye'de en fazla EBA ve Koronavirüs kelimeleri araştırılırken dünya genelinde başı Türkiye'de olduğu gibi Koronavirüsün çektiği görüldü.

17 Aralık 2020 Perşembe 22:26
Google arama verileri paylaşıldı! Türkiye'de en fazla aranan kelime EBA oldu!
Takip Et:

Google tarafından her yıl sonunda ülke bazında en fazla aramanın hangi konularda yapıldığı verileri 2020 Aralık ayında paylaşıldı. Türkiye’de 2020 yılında en fazla hangi başlığın arandığını ise pek çok vatandaş araştırmaya başladı. Google tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de 2020 yılında en fazla koronavirüs kelimesi arandı. Koronavirüs aynı zamanda dünyada en fazla araştırılan başlık oldu. koronavirüs kelimesine en fazla araştıran ülkelerden üçü ise İtalya, İspanya ve Katar.

Türkiye’de en fazla EBA, Dolar ve Koronavirüs araştırıldı

Google arama sonuçlarına göre Türkiye’de 2020 yılında en fazla araştırılan kelimeler EBA, Dolar ve Koronavirüs oldu. Dolar kaç TL? sorusu en fazla araştırılan başlıklardan bir tanesi olurken yaşanan depremler dolayısı ile deprem kelimesi de en fazla araştırılan kelimeler arasında yerini aldı.

Google arama trendleri dünyada benzer

Google tarafından ülke bazında paylaşılan veriler sonrasında dünya genelinde en fazla aranan başlık Covid-19 olurken Amerikan seçimleri de rekor arama ile dikkat çekti. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü’de dünya genelinde en fazla araştırılan başlıklar ve kurumlar arasında yerini alırken Trump ve Biden en fazla araştırılan liderler oldu.

 



Son Güncelleme: 17.12.2020 22:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GoogleArama VerileriTürkiyeEba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Müşteri gibi geldi, iki cep telefonunu çaldı
Müşteri gibi geldi, iki cep telefonunu çaldı
Miras kavgası kanlı bitti! Abisini ve yeğenini öldürdü
Miras kavgası kanlı bitti! Abisini ve yeğenini öldürdü
Kocaeli'de tandıra düşen kadın feci şekilde yandı
Kocaeli'de tandıra düşen kadın feci şekilde yandı
Baba-oğul 20 dakika arayla koronavirüse yenik düştü
Baba-oğul 20 dakika arayla koronavirüse yenik düştü
İstanbul'da eğlence mekanına çevrilen lokantaya polis baskını!
İstanbul'da eğlence mekanına çevrilen lokantaya polis baskını!
Kahramanmaraş'ta ki yoğun sis trafik kazasına neden oldu: 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta ki yoğun sis trafik kazasına neden oldu: 1 yaralı

Popüler Haberler

Esnaf Kefalet Yardım Paketiyle Ağır Vasıta Araç Ve Kamyon Kredisi Nasıl Alınır, Şartlar Nelerdir?
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 17 Aralık 2020 Perşembe Bankaların mevduat faiz oranları
Salda Gölü hangi ilde, nerededir? Salda Gölü haritadaki yeri
SGK grip aşısını karşılar mı? 2020 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Fox TV Hepsi Benim başvuru yapma şartları ve iletişim numaraları
İBB ve İETT işçi statüsünde çalışan personele yüzde 13 zam yapıldı
PTT kart hesap numarası nerde yazıyor? PTT kart iban numarası öğrenme
Sol Yanım dizisinde Asena karakterine Defne Samyeli hayat veriyor
Sol Yanım dizisi Selim kimdir? Tolga Mendi hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi Serra kimdir? Özge Yağız hakkında bilgiler
Grip ve Nezlenin farkları nelerdir? Grip ve nezle belirtileri ve farkları
Şampiyon yeni bölüm neden yok? TRT1 29 Aralık Şampiyon neden yayınlanmıyor?
Ferhat ile Şirin dizisi 1. fragmanı yayınlandı
Doğum borçlanması nedir? Doğum borçlanması yasal süresi ve başvurusu şartları
Oto alım satım yetki belgesi nereden, nasıl satın alınır?
4D’li taşeron işçi maaş zammında gelişmeler. Zam oranları ne durumda?
Maria ile Mustafa Gonca kimdir? Gerçek adı nedir? Tuğba Tutuğ nereli, yaşı kaç?
ATV Akıncı ne zaman başlıyor? Akıncı dizisi 1. bölüm yeni fragmanı yayınlandı!
Çukur dizisindeki Cennet (Aylin Engör) kaç yaşındadır? Kimdir?
Kamu bankaları çocuğu olan ve çocuğu 18 yaş altı olan ailelere 50 bin TL'ye varan kredi imkanı sağlıyor
Epic Games yılbaşına özel kampanyası bugün itibariyle başladı! Epic Games bugün birçok oyunu ücretsiz yaptı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.