Google arama verileri paylaşıldı! Türkiye'de en fazla aranan kelime EBA oldu!

Google tarafından her yıl sonunda ülke bazında en fazla aramanın hangi konularda yapıldığı verileri 2020 Aralık ayında paylaşıldı. Türkiye’de 2020 yılında en fazla hangi başlığın arandığını ise pek çok vatandaş araştırmaya başladı. Google tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’de 2020 yılında en fazla koronavirüs kelimesi arandı. Koronavirüs aynı zamanda dünyada en fazla araştırılan başlık oldu. koronavirüs kelimesine en fazla araştıran ülkelerden üçü ise İtalya, İspanya ve Katar.

Türkiye’de en fazla EBA, Dolar ve Koronavirüs araştırıldı

Google arama trendleri dünyada benzer

Google arama sonuçlarına göre Türkiye’de 2020 yılında en fazla araştırılan kelimeler EBA, Dolar ve Koronavirüs oldu. Dolar kaç TL? sorusu en fazla araştırılan başlıklardan bir tanesi olurken yaşanan depremler dolayısı ile deprem kelimesi de en fazla araştırılan kelimeler arasında yerini aldı.

Google tarafından ülke bazında paylaşılan veriler sonrasında dünya genelinde en fazla aranan başlık Covid-19 olurken Amerikan seçimleri de rekor arama ile dikkat çekti. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü’de dünya genelinde en fazla araştırılan başlıklar ve kurumlar arasında yerini alırken Trump ve Biden en fazla araştırılan liderler oldu.