İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...

Google 202 yılbaşı nedir? 2021 Yılbaşı Doodle hatalı mı, neden 202 yılbaşı aramasına gidiyor, neden 2020 yılbaşı yazıyor?

2021 senesine girilmesine günler kala Google üzerinde 2020 Yılbaşı Doodle ile ilgili araştırmalar yapılmaya başlandı. Kullanıcılar "Google 2020 Yılbaşı Doodle hatalı mı, neden 202 yılbaşı aramasına gidiyor?" gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar...

31 Aralık 2020 Perşembe 01:24
Google 202 yılbaşı nedir? 2021 Yılbaşı Doodle hatalı mı, neden 202 yılbaşı aramasına gidiyor, neden 2020 yılbaşı yazıyor?
Takip Et:

Doodle 2020’nin gündeme gelmesiyle birlikte intenet üzerinde Doodle ile alakalı araştırmalar yapılmaya başlandı. Kullanıcılar intenet üzerinde “Doodle 2020 Yılbaşı hatalı mı?” ve “Doodle nasıl okunur?” gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar.

Doodle 202 hatası

Google 2021 senesine girilmesine çok az bir zaman kala 2021 Doodle’ını paylaşıma açtı. Ancak Doodle’da bir hata olduğu görüldü. 2021 Yılbaşı olması gereken Doodle’da 202 Yılbaşı yazıldığı görüldü. Görenlerin kafasını karıştıran 202 Yılbaşı Doodle’ı intenet üzerinde araştırılmaya başlandı. Şimdiye kadar Google tarafından konuya ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı.

202 Yılbaşı nedir?

Google 2021 senesine girilmesine günler kala yeni bir Doodle yayınladı. Fakat Google’nin 2021 senesi için hazırladığı Doodle’da 2021 Yılbaşı yerine 202 Yılbaşı yazdığı görüldü. Google’nin kısa bir süre için 2021 için hazırladığı Doodle’daki 202 Yılbaşı hatasını düzeltmesi bekleniyor.

Doodle ne zaman ortaya çıktı?

İntenet üzerinde en çok kullanılan içeriklerden biri olan Doodle, Google tarafından ilk defa 1998 senesinde yapılmıştır. İlk Doodle Buning Man isimli festival için yapılmış ve birçok kişi tarafından beğenilmiş ve daha sonra birçok kişi ve kurum tarafından da yapılmaya başlanmıştır.

Doodle nedir?

Doodla daha önceden kullanılan bir ifade olmasına karşılık intenet ve arama motoru olarak aktif olarak kullanılan Google’nin kullanılmaya başlanmasından sonra farklı bir anlam için tercih edilmeye başlanmıştır. Doodle, okunurken “Duğdıl” şeklinde okunmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemde Google’nin ana sayfasında yer alan Google logosunun farklı tasarımlar ile kullanıcılara sunulması anlamına gelen Doodle terimi artık günümüzde genel bir anlam olarak kullanılmaktadır. Google’ın bu farklı bir tasarım oluşturma durumuna “Doodle” adını vermesi, günümüzde dikkat çekici logoların tasarlanması işi içinde kullanılmaya başlanmıştır.

google doodle 202 yılbaşı



Son Güncelleme: 31.12.2020 01:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
2020 YılbaşıGoogleDoodle
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
29 Aralık korona virüs verileri açıklandı
29 Aralık korona virüs verileri açıklandı
30 Aralık vaka tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka sayısı 15 bin 692 oldu
30 Aralık vaka tablosu açıklandı! Koronavirüs vaka sayısı 15 bin 692 oldu
İzmir'de meydana gelen 4.3 büyüklüğünde deprem korkuttu!
İzmir'de meydana gelen 4.3 büyüklüğünde deprem korkuttu!
Esenyurt'ta taciz edilmek istenen 11 yaşındaki kızın çığlığına mahalleli koştu!
Esenyurt'ta taciz edilmek istenen 11 yaşındaki kızın çığlığına mahalleli koştu!
29 Aralık Süper Loto kazandıran şanslı sayılar belli oldu
29 Aralık Süper Loto kazandıran şanslı sayılar belli oldu
Bu kez yer Fransa.. 4 çocuk annesi kadın önce bıçaklandı sonra toprağa gömüldü!
Bu kez yer Fransa.. 4 çocuk annesi kadın önce bıçaklandı sonra toprağa gömüldü!

Popüler Haberler

Google 202 yılbaşı nedir? 2021 Yılbaşı Doodle hatalı mı, neden 202 yılbaşı aramasına gidiyor, neden 2020 yılbaşı yazıyor?
31 Aralık Perşembe A101, Şok, Bim, Migros akşam saat kaçta kapanıyor?
İŞKUR evde ek iş imkanı var mı? İşkur evde ek iş ilan başvurusu
Kredi borcu olanların dikkatine! Bankalar 12 ay boyunca geri ödemesiz kredi verilecek
2021 Cin fiyatları ne kadar oldu? Güncel cin fiyatları ve markaları listesi
Süper Lig'de 15. hafta sonuçları ve Süper lig güncel puan durumu
2021 İBB asgari ücret maaşı ne kadar?
Yemin dizisi Feride karakterini kim canlandırıyor? Cansu Tuman kimdir?
Vivo Y20 özellikleri ve fiyatı
Exxen ne zamana kadar ücretsiz olacak, kaç gün ücretsiz? Exxen Tv nasıl izlenir, uygulaması var mı?
Apartmanlar Yarışıyor ne zaman başlayacak? TV8 yeni yarışma programının formatı ne?
Show TV Asuman'la Sevgili Dünürüm bitti mi neden yayınlanmıyor?
Volkswagen 2020 Golf 8 Türkiye satış fiyatı açıklandı mı? 2020 VW Golf 8 özellikleri ve iç dizaynı
Beinsports şifresiz nasıl izlenir? Bein sports futbol kanalları frekansı 2020
Fox TV Efsane Aile Yarışması Başvuru Formu Ve Katılım Şartları
EYT çıkarsa kimler emekli olabilecek? 2020
Bankaların güncel kredi faiz oranları 31 Aralık 2020 Perşembe
Altın ne kadar oldu? 31 Aralık 2020 Perşembe Güncel altın fiyatları 31 Aralık 2020 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Exxen kullanıcı paketleri nelerdir? Exxen reklamlı ve reklamsız abonelik paketi ücretleri açıklandı!
PUBG Mobile 2021 yılbaşı etkinlik kodları
MEB Dijital karne nedir, karne nasıl alınacak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.