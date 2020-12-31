Google 202 yılbaşı nedir? 2021 Yılbaşı Doodle hatalı mı, neden 202 yılbaşı aramasına gidiyor, neden 2020 yılbaşı yazıyor?

Doodle 2020’nin gündeme gelmesiyle birlikte intenet üzerinde Doodle ile alakalı araştırmalar yapılmaya başlandı. Kullanıcılar intenet üzerinde “Doodle 2020 Yılbaşı hatalı mı?” ve “Doodle nasıl okunur?” gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladılar.

Doodle 202 hatası

Google 2021 senesine girilmesine çok az bir zaman kala 2021 Doodle’ını paylaşıma açtı. Ancak Doodle’da bir hata olduğu görüldü. 2021 Yılbaşı olması gereken Doodle’da 202 Yılbaşı yazıldığı görüldü. Görenlerin kafasını karıştıran 202 Yılbaşı Doodle’ı intenet üzerinde araştırılmaya başlandı. Şimdiye kadar Google tarafından konuya ilişkin hiçbir açıklama yapılmadı.

202 Yılbaşı nedir?

Doodle ne zaman ortaya çıktı?

Google 2021 senesine girilmesine günler kala yeni bir Doodle yayınladı. Fakat Google’nin 2021 senesi için hazırladığı Doodle’da 2021 Yılbaşı yerine 202 Yılbaşı yazdığı görüldü. Google’nin kısa bir süre için 2021 için hazırladığı Doodle’daki 202 Yılbaşı hatasını düzeltmesi bekleniyor.

İntenet üzerinde en çok kullanılan içeriklerden biri olan Doodle, Google tarafından ilk defa 1998 senesinde yapılmıştır. İlk Doodle Buning Man isimli festival için yapılmış ve birçok kişi tarafından beğenilmiş ve daha sonra birçok kişi ve kurum tarafından da yapılmaya başlanmıştır.

Doodle nedir?

Doodla daha önceden kullanılan bir ifade olmasına karşılık intenet ve arama motoru olarak aktif olarak kullanılan Google’nin kullanılmaya başlanmasından sonra farklı bir anlam için tercih edilmeye başlanmıştır. Doodle, okunurken “Duğdıl” şeklinde okunmaktadır. İçinde bulunduğumuz dönemde Google’nin ana sayfasında yer alan Google logosunun farklı tasarımlar ile kullanıcılara sunulması anlamına gelen Doodle terimi artık günümüzde genel bir anlam olarak kullanılmaktadır. Google’ın bu farklı bir tasarım oluşturma durumuna “Doodle” adını vermesi, günümüzde dikkat çekici logoların tasarlanması işi içinde kullanılmaya başlanmıştır.