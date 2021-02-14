İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Google, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel Doodle'ı kullanıma açtı!

Google tarafından 14 Şubat 2021 için tasarlanan Doodle günün başlaması ile kullanıma açıldı. Sevgililer Günü Doodle'si kullanıma açıldıktan sonra pek çok kişi tasarımı merak etmeye başladı.

14 Şubat 2021 Pazar 03:22
Google, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel Doodle'ı kullanıma açtı!
Takip Et:

14 Şubat Sevgililer Gününün gelmesi ile birlikte dünya genelinde ve Türkiye’de eşler ve sevgililer kutlamalarına başladı. Dünyanın en fazla kullanılan arama motoru olan Google ise Sevgililer Gününe özel hazırlanan Doodle’ı kullanıma açtı.

Google önemli günlerde Doodle değişiklikleri yaparken son olarak 14 Şubat Sevgililer Gününe özel hazırlanan Doodle’yi kullanıma açtı. Tasarlanan Doodle pek çok kişi tarafından merak edilirken aynı zamanda Doodle’yi görenle beğendiğini belirtti.

 



Son Güncelleme: 14.02.2021 03:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Google14 şubat2021Sevgililer GünüDoodleKullanım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadıköy'de kar yağışı sebebiyle bir ağaç, arabaların üzerine yıkıldı
Kadıköy'de kar yağışı sebebiyle bir ağaç, arabaların üzerine yıkıldı
Meteoroloji'den Afyonkarahisar ve Uşak için şiddetli kar yağışı uyarısı!
Meteoroloji'den Afyonkarahisar ve Uşak için şiddetli kar yağışı uyarısı!
Ömer Çelik'ten Gara bölgesinde 13 sivilin hayatını kaybettiği olaylar hakkında çok sert açıklama!
Ömer Çelik'ten Gara bölgesinde 13 sivilin hayatını kaybettiği olaylar hakkında çok sert açıklama!
Mozart gemisinin denizcileri serbest bırakıldı, 15 denizcimiz Türkiye’ye geri döndü
Mozart gemisinin denizcileri serbest bırakıldı, 15 denizcimiz Türkiye’ye geri döndü
İstanbul Çatalca'da yoğun kar ve buzlanmadan dolayı yolcu otobüsü yoldan çıktı!
İstanbul Çatalca'da yoğun kar ve buzlanmadan dolayı yolcu otobüsü yoldan çıktı!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Anneleri ile 24. kez bir araya geliyor!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır Anneleri ile 24. kez bir araya geliyor!

Popüler Haberler

Maraşlı dizi Hilal karakteri kimdir?
Hayriye Çakırbeyli Eşkıya'dan neden ayrıldı?
Yeni dizi Kırmızı Kamyon'da çalan müzikler
Payitaht Abdülhamit Ernest Cassel kim? Hakikaten tarihte böyle biri var mıdır?
Börü 2039 kadrosunda kimler olacak? Yönetmen duyurdu
Kefaret dizisi Fulya hakkında bilinmeyenler
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Sadakatsiz Dizisindeki Ali Kimdir?
Maraşlı dizisi Ecem karakteri hakkında bilinmeyenler!
Blu Tv yeni dizisi: Doğu! Doğu dizisinin konusu ne?
2020 model yeni Volkswagen Golf 8 özellikleri
B1117 virüsü Türkiye’de görüldü mü? Mutasyona uğrayan virüs Türkiye'ye geldi mi?
Günlük burç yorumları 5 Kasım Salı - Günlük yıldız falınız bugün için neler söylüyor?
Kervan Gıda Halka Arz sonrası hisse işlem fiyatı ne kadar?
Son yılların popüler şarkıcısı Tuğçe Kandemir kimdir?
Maraşlı Oğuz kimdir? Mert Ateş kimdir?
Mali mühür nedir? Mali Mühür nasıl alınır, ücreti ne kadar?
EDHO Doğan baba kimdir? Kimsesiz Yaşar'ın babası Doğan baba kimdir?
Olgun Şimşek Ramo dizisinden neden ayrıldı? Cihangir'e ne oldu?
Kırmızı Kamyon dizisinin Yonca’sı kimdir?
Hz. Yusuf dizisi nerede çekildi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.