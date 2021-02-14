Google, 14 Şubat Sevgililer Gününe özel Doodle'ı kullanıma açtı!

14 Şubat Sevgililer Gününün gelmesi ile birlikte dünya genelinde ve Türkiye’de eşler ve sevgililer kutlamalarına başladı. Dünyanın en fazla kullanılan arama motoru olan Google ise Sevgililer Gününe özel hazırlanan Doodle’ı kullanıma açtı.

Google önemli günlerde Doodle değişiklikleri yaparken son olarak 14 Şubat Sevgililer Gününe özel hazırlanan Doodle’yi kullanıma açtı. Tasarlanan Doodle pek çok kişi tarafından merak edilirken aynı zamanda Doodle’yi görenle beğendiğini belirtti.