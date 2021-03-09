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Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı acımasızca tekme tokat dövdü

Aleyna Çakır ölümünde baş şüpheli olarak yer alan Ümitcan Uygun’un yakın arkadaşı Gökhan Özbolot, canlı yayın açarak bir kadını tekme tokat dövdü. Görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken Özbolat’a sert tepkiler geldi

09 Mart 2021 Salı 14:48
Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı acımasızca tekme tokat dövdü
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 Haziran tarihinde evinde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır ölümünün ardından genç kızın intihar ettiği öne sürülmüştü. Çakır’ın erkek arkadaşı olarak bilinen Ümitcan Uygun baş şüpheli olarak kayıtlara geçmişti. Ümitcan Uygun sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak genç kızı dövdüğü videolar yer almıştı.

Yaşanan acı olayın ardından uyuşturucu madde kullanmasından ve bu durumu sosyal medya üzerinden paylaşması üzerine gözaltına alınarak cezaevine gönderilen Ümitcan Uygun’un yakın arkadaşı olarak bilinen Gökhan Özbolat ise Ümitcan Uygun’un yaptığı davranışların aynısını sergiledi. Kız arkadaşını sert şekilde tekme tokat döven Özbolat o anları sosyal medya hesabından canlı olarak an be an paylaştı.

Genç kızın çığlıklarına aldırış etmeden tekme tokat yumruklar sallayan cani adam bu görüntülerin yayınlanmasının ardından birçok kişiden sert tepkiler aldı.

Videoyu çeken kişinin hareketleri dikkat çekti!

Genç kızı döverken o anları kayıt altına alan kişi Özbolat’ın genç kızı dövdüğü hareketleri onaylaması üzerine el hareketi ile onaylayan kişi ise dikkatlerden kaçmadı.

 

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 14:48
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Anahtar Kelimeler:
ümitcan UygunGökhan özbolatAleyna Çakır
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