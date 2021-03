Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı acımasızca tekme tokat dövdü

Ankara’nın Keçiören ilçesinde 3 Haziran tarihinde evinde ölü olarak bulunan Aleyna Çakır ölümünün ardından genç kızın intihar ettiği öne sürülmüştü. Çakır’ın erkek arkadaşı olarak bilinen Ümitcan Uygun baş şüpheli olarak kayıtlara geçmişti. Ümitcan Uygun sosyal medya üzerinden canlı yayın açarak genç kızı dövdüğü videolar yer almıştı.

Yaşanan acı olayın ardından uyuşturucu madde kullanmasından ve bu durumu sosyal medya üzerinden paylaşması üzerine gözaltına alınarak cezaevine gönderilen Ümitcan Uygun’un yakın arkadaşı olarak bilinen Gökhan Özbolat ise Ümitcan Uygun’un yaptığı davranışların aynısını sergiledi. Kız arkadaşını sert şekilde tekme tokat döven Özbolat o anları sosyal medya hesabından canlı olarak an be an paylaştı.





Videoyu çeken kişinin hareketleri dikkat çekti!

Genç kızın çığlıklarına aldırış etmeden tekme tokat yumruklar sallayan cani adam bu görüntülerin yayınlanmasının ardından birçok kişiden sert tepkiler aldı.

Genç kızı döverken o anları kayıt altına alan kişi Özbolat’ın genç kızı dövdüğü hareketleri onaylaması üzerine el hareketi ile onaylayan kişi ise dikkatlerden kaçmadı.