Gökçeada'da meydana gelen tekne faciasında kahreden detaylar!

Gökçeada'da balık tutmak için denize açılmak isteyen ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Şener Altay, Uzman Mehmet Çelik ile gemi kaptanı Türkiye Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk'ün av maceraları acıyla sonuçlandı. Akşam saatlerinde bindikleri teknenin bir süre sonra alabora olması nedeniyle denize düşen askerlerden Uzman Şener Altay ve Uzman Mehmet Çelik 500 metre yüzdükten sonra karaya ulaşarak yardım istediler.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri tekne sahibi Türkiye Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşırlarken sabaha kadar devam eden arama çalışmalarında bir sonuç elde edilmediği bildirildi. Bölgeye çok sayıda dalgıç ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilirken Teğmen Bulut ve Başçavuş Toykuyu için geniş çapta arama çalışmaları başlatıldı.

Yaşanan korkunç kaza sonrası yaşamını yitiren Kenan Çarpışantürk'ün off road sporu ile uğraştığı ve Türkiye'de bir çok Şampiyonluğuna adını yazdırdığı öğrenildi. Çarpışantürk'ün yakınları olayın ardından büyük üzüntüye boğulurlarken Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından ÇarpışanTürk için taziye mesajı yayınladı.