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Gökçeada'da meydana gelen tekne faciasında kahreden detaylar!

Çanakkale'ye bağlı Gökçeada İlçesi'nden açıldıkları teknenin alabora olması nedeniyle suya düşen ve kaybolan ilçe jandarma komutanı Teğmen Musa Bulut ve trafik tim komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu için arama çalışmaları devam ederken boğulmaktan son anda kurtulan 2 uzman erbaşın yüzerek 500 metre sonra karaya ulaştıkları öğrenildi.

27 Şubat 2021 Cumartesi 12:13
Gökçeada'da meydana gelen tekne faciasında kahreden detaylar!
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Gökçeada'da balık tutmak için denize açılmak isteyen ilçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Şener Altay, Uzman Mehmet Çelik ile gemi kaptanı Türkiye Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk'ün av maceraları acıyla sonuçlandı. Akşam saatlerinde bindikleri teknenin bir süre sonra alabora olması nedeniyle denize düşen askerlerden Uzman Şener Altay ve Uzman Mehmet Çelik 500 metre yüzdükten sonra karaya ulaşarak yardım istediler.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri tekne sahibi Türkiye Off Road Şampiyonu Kenan Çarpışantürk'ün cansız bedenine ulaşırlarken sabaha kadar devam eden arama  çalışmalarında bir sonuç elde edilmediği bildirildi. Bölgeye çok sayıda dalgıç ve sahil güvenlik ekipleri sevk edilirken Teğmen Bulut ve Başçavuş Toykuyu için geniş çapta arama çalışmaları başlatıldı.

Yaşanan korkunç kaza sonrası yaşamını yitiren Kenan Çarpışantürk'ün off road sporu ile uğraştığı ve Türkiye'de bir çok Şampiyonluğuna adını yazdırdığı öğrenildi. Çarpışantürk'ün yakınları olayın ardından büyük üzüntüye boğulurlarken Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu tarafından ÇarpışanTürk için taziye mesajı yayınladı.



Son Güncelleme: 27.02.2021 12:13
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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleGökçeadaTekne FaciasıKenan Çarpışantürk
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