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Gökçeada açıklarında 5 kişilik tekne alabora oldu! 2 kişi kayıp

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 5 kişinin bulunduğu teknenin alabora olarak battığı bildirildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye intikal eden ekipler teknedeki 3 kişiyi kurtardılar. Kayıp 2 kişi için de arama çalışmaları devam ediyor.

26 Şubat 2021 Cuma 22:02
Gökçeada açıklarında 5 kişilik tekne alabora oldu! 2 kişi kayıp
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Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'da denize açılan ve içerisinde 5 kişi bulunan balıkçı teknesi alabora oldu. İhbar üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, batan teknede buluna  3 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Kayıp 2 kişi için de arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yaşanan gelişme ile ilgili açıklama yapan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gökçeada açıklarında denize açılan bir teknenin battığının ihbar edilmesi üzerine ekiplerin bölgeye hareket ettiğin ve batan tekneden 3 kişinin kurtarılarak kıyıya çıkarıldığını söyledi. Vali Aktaş, kayıp 2 kişi içinde  arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Vali Aktaş açıklamasının devamında jandarma ekiplerinin de karadan arama faaliyetlerine katıldığını ve teknenin neden battığı ile ilgili bilginin kendilerine ulaşmadığını kaydetti.



Son Güncelleme: 26.02.2021 22:02
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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleGökçeadaTekneAlabora
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