Gökçeada açıklarında 5 kişilik tekne alabora oldu! 2 kişi kayıp

Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'da denize açılan ve içerisinde 5 kişi bulunan balıkçı teknesi alabora oldu. İhbar üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, batan teknede buluna 3 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Kayıp 2 kişi için de arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yaşanan gelişme ile ilgili açıklama yapan Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gökçeada açıklarında denize açılan bir teknenin battığının ihbar edilmesi üzerine ekiplerin bölgeye hareket ettiğin ve batan tekneden 3 kişinin kurtarılarak kıyıya çıkarıldığını söyledi. Vali Aktaş, kayıp 2 kişi içinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.

Vali Aktaş açıklamasının devamında jandarma ekiplerinin de karadan arama faaliyetlerine katıldığını ve teknenin neden battığı ile ilgili bilginin kendilerine ulaşmadığını kaydetti.