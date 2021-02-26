Gökçeada açıklarında 5 kişilik tekne alabora oldu! 2 kişi kayıp

Çanakkale'ye bağlı Gökçeada'da denize açılan ve içerisinde 5 kişi bulunan balıkçı teknesi alabora oldu. İhbar üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, batan teknede buluna 3 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Kayıp 2 kişi için de arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Vali Aktaş açıklamasının devamında jandarma ekiplerinin de karadan arama faaliyetlerine katıldığını ve teknenin neden battığı ile ilgili bilginin kendilerine ulaşmadığını kaydetti.
Son Güncelleme: 26.02.2021 22:02