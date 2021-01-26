Göç İdaresinden flaş karar! Esenyurt ve Fatih ilçelerine izinler durduruldu

İstanbul'a bağlıveilçeleri hakkında ikamet izinleri ile ilgili sınırlama kararı alan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, söz konusu kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Duyuruya ilişkin yapılan açıklamada iseiçin yabancılar tarafından yapılması planlanan başvuruların 15 Ocak'tan sonra kabul edilmeyeceği belirtildi.

Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından alınan karar kapsamında Fatih ve Esenyurt ilçelerinde üniversite öğrencilerinin ikamet izin talepleri ve kısa dönem kalan yabancı yatırımcıların ikamet izin talepleri haricinde diğer izin taleplerinin 15 Ocak'tan itibaren yapılan ilk başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi.