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Göç İdaresinden flaş karar! Esenyurt ve Fatih ilçelerine izinler durduruldu

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde ikamet izinleri ile ilgili dikkat çeken bir karar aldı. Kararda, iki ilçe sınırları içerisinde kısa dönem kalan yabancı yatırımcıların ve üniversite öğrencilerinin ikamet izin talepleri haricinde diğer ikamet izin taleplerinin 15 Ocak tarihinden sonrasının kabul edilmeyeceği belirtildi.

26 Ocak 2021 Salı 14:07
Göç İdaresinden flaş karar! Esenyurt ve Fatih ilçelerine izinler durduruldu
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İstanbul'a bağlı Fatih ve Esenyurt ilçeleri hakkında ikamet izinleri ile ilgili sınırlama kararı alan Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, söz konusu kararı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. Duyuruya ilişkin yapılan açıklamada ise ikamet izni için yabancılar tarafından yapılması planlanan başvuruların 15 Ocak'tan sonra kabul edilmeyeceği belirtildi.

Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından alınan karar kapsamında Fatih ve Esenyurt ilçelerinde üniversite öğrencilerinin ikamet izin talepleri ve kısa dönem kalan yabancı yatırımcıların ikamet izin talepleri haricinde diğer izin taleplerinin 15 Ocak'tan itibaren yapılan ilk başvuruların kabul edilmeyeceği bildirildi.



Son Güncelleme: 26.01.2021 14:07
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EsenyurtFatihGöç IdaresiIkamet Izin KararıIkamet IzniIkamet Başvurusu
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