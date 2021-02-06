Göbeklitepe'ye dikilen metal blokta ne yazıyor?

Şanlıurfa’da 12 bin yıllık geçmişi ile, “tarihin sıfır noktası” olarak nitelendiirlen Göbeklitepe’deki Örencik Mahallesi civarındaki bir tarlada, sabah vakitlerinde 3 kenarı olan 3 metre uzunluğa sahip 45 cm genişliğinde metal blok bulundu.

Arazide yer alan metal bloğu gören mahalle sakinler, durumu jandarmaya ihbar etti. İhbarın ardından olay yerine gelen jandarmalar alanda önlemler alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünden gelen yetkililerde blok üzerinde incelemeler yaptı.

Göktürkçe yazı tespit edildi

'Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak'

Metal blok üzerinde Göktürksi ile,şeklinde bir yazı olduğu tespit edildi.

ABD ve Romanya’da da bulunmuştu

Güvenlik güçleri, daha önceleri ABD ve Romanya’da ortaya çıkan monolite benzemesiyle dikkatleri üzerine çeken bloğun kimlerce ve ne amaçla araziye konulduğunun tespit edilmesi için inceleme başlattı.