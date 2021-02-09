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Göbeklitepe'deki monolitin sırrını Erdoğan çözdü

Göbeklitepe'de geçtiğimiz günlerde bir anda beliren monolit dünya genelinde büyük bir merak uyandırdı. Gizimli monolit görenleri hayrete düşürürken Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla alakalı konuştu. Gizemli monolitin şifresi çözüldü.

09 Şubat 2021 Salı 21:37
Göbeklitepe'deki monolitin sırrını Erdoğan çözdü
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Şanlıurfa'da bulunan dünyanın en eski yerleşim yeri Göbeklitepe'de gizemli bir monolit belirmişti. Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği bu esrarengiz monolitin sırrı çözüldü. Gizemli monolitin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce müjdesini verdiği Milli Uzay Programı hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Uzay Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göbeklitepe'deki gizemli monolit hakkındaki tüm soru işaretlerinin cevabını verdi. Türkiye'nin uzaydaki 10 yıllık çalışmaları hakkında konuşan Erdoğan, bu projeyi gizemli monolitin üstünde yazan ''Gökyüzüne bak, ayı gör'' sloganıyla duyurdu.

Göbeklitepe'de 5 Şubat tarihinde bir anda ortaya çıkan bu monolit, herkesi şaşkına uğratmıştı. Bu metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle ''Gökyüzüne bak, ayı gör'' yazıyordu. Bundan dolayı tüm dünyada merak uyandırmıştı. Monolitin sırrını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çözdü.



Son Güncelleme: 09.02.2021 21:37
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Anahtar Kelimeler:
GöbeklitepeMonolitErdoğan
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