Göbeklitepe'deki monolitin sırrını Erdoğan çözdü

Şanlıurfa'da bulunan dünyanın en eski yerleşim yeri Göbeklitepe'de gizemli bir monolit belirmişti. Tüm dünyanın gözlerini çevirdiği bu esrarengiz monolitin sırrı çözüldü. Gizemli monolitin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce müjdesini verdiği Milli Uzay Programı hakkında açıklamalarda bulundu.
Göbeklitepe'de 5 Şubat tarihinde bir anda ortaya çıkan bu monolit, herkesi şaşkına uğratmıştı. Bu metal blokun üzerinde Göktürk alfabesiyle ''Gökyüzüne bak, ayı gör'' yazıyordu. Bundan dolayı tüm dünyada merak uyandırmıştı. Monolitin sırrını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çözdü.
Son Güncelleme: 09.02.2021 21:37