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Göbeklitepe'de bulunan Monolit kayboldu!

Göbeklitepe yakınlarında ki Örencik köyünde günler önce ortaya çıkan Monolit'in kaybolduğu açıklandı. Ekipler olay yerinde incelemeler yapılırken demir bloğun kim tarafından kaldırıldığına dair soruşturma başlatıldı.

09 Şubat 2021 Salı 21:18
Göbeklitepe'de bulunan Monolit kayboldu!
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Şanlıurfa’da bulunan ve insanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe yakınlarında ortaya çıkan demir bloğun ortadan kaybolduğu açıklandı. 4 gün önce bulunan monolit’in kaldırıldığı ortaya çıktı.

Merkeze 20 kilometre uzaklıkta ki Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında bulunan Örencik mahallesinde 5 Şubat 2021 tarihinde ortaya çıkan monolit ile ilgili merak devam ederken demir blokun sabah saatlerinde ortadan kaybolduğu açıklandı.

Sabahın erken saatlerinde bölgeyi kontrol için demir blokun yanına giden vatandaşlar monolit’in yerinde olmadığını bildirdi. Bölgeye gelen ekipler araştırmalarında monolit’in kaybolduğunu teyit ederken demir blokun kimler tarafından kaldırıldığı araştırılmaya başlandı.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 21:18
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Anahtar Kelimeler:
GöbeklitepeMonolitKayboldu
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