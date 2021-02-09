Göbeklitepe'de bulunan Monolit kayboldu!

Şanlıurfa’da bulunan ve insanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe yakınlarında ortaya çıkan demir bloğun ortadan kaybolduğu açıklandı. 4 gün önce bulunan monolit’in kaldırıldığı ortaya çıktı.

Merkeze 20 kilometre uzaklıkta ki Göbeklitepe Ören Yeri yakınlarında bulunan Örencik mahallesinde 5 Şubat 2021 tarihinde ortaya çıkan monolit ile ilgili merak devam ederken demir blokun sabah saatlerinde ortadan kaybolduğu açıklandı.

Sabahın erken saatlerinde bölgeyi kontrol için demir blokun yanına giden vatandaşlar monolit’in yerinde olmadığını bildirdi. Bölgeye gelen ekipler araştırmalarında monolit’in kaybolduğunu teyit ederken demir blokun kimler tarafından kaldırıldığı araştırılmaya başlandı.