Göbeklitepe'de bulunan Monolit kayboldu!

Şanlıurfa’da bulunan ve insanlık tarihinin en eski yerleşim yeri olan Göbeklitepe yakınlarında ortaya çıkan demir bloğun ortadan kaybolduğu açıklandı. 4 gün önce bulunan monolit’in kaldırıldığı ortaya çıktı.
Sabahın erken saatlerinde bölgeyi kontrol için demir blokun yanına giden vatandaşlar monolit’in yerinde olmadığını bildirdi. Bölgeye gelen ekipler araştırmalarında monolit’in kaybolduğunu teyit ederken demir blokun kimler tarafından kaldırıldığı araştırılmaya başlandı.
Son Güncelleme: 09.02.2021 21:18