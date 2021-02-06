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Göbeklitepe'de bulunan Monolit havadan görüntülendi!

12 bin yıllık tarihi ile insanlık tarihi ile ilgili bilinen her şeyi kökünden değiştiren Göbeklitepe'de ortaya çıkan demir blok merak edilmeye devam ediyor. Monolit'in drone ile havadan yapılan çekimleri merak ediliyor.

06 Şubat 2021 Cumartesi 16:15
Göbeklitepe'de bulunan Monolit havadan görüntülendi!
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Geçtiğimiz yıldan beri dünyanın farklı noktalarında ortaya çıkan monolitlerin bir tanesi de insanlığın sıfır noktası olarak adlandırılan Göbeklitepe’de görüldü. Demir blok drone ile havadan görüntülendi.

12 bin yıllık geçmiş ile insanlığın ilk yerleşim yeri denilen Göbeklitepe’nin Örencik mahallesi civarında 3 kenar ve 3 metre uzunluğunda, 45 santimetre genişliği olan monolit merak edilmeye başlandı. İlk defa demir blokların birinin üzerinde yazı yazarken yazının Göktürk alfabesinde ‘Gökyüzüne bak ayı gör’ yazısı dikkat çekiyor.

Jandarma ekipleri demir blok etrafında güvenlik çemberi oluştururken monolit gece gündüz korunuyor. Bölge drone ile havadan gözlemlenirken monolitin görüntüsü dikkat çekiyor.



Son Güncelleme: 06.02.2021 16:15
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GöbeklitepeMonolitDemir BlokDroneHavadanGörüntü
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