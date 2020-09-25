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Göbeklitepe'de balon Turizmi başladı

Tarihin sıfır noktası olarak bilinen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde olan Göbeklitepe bölgesinde sıcak hava balonu turizmi için ilk tanıtım uçuşu yapıldı.

25 Eylül 2020 Cuma 17:59
Göbeklitepe'de balon Turizmi başladı
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Şanlıurfa Valiliği Kentlerine gelen ziyaretçilerin kentte kalma sürelerini artırma ve turistlerin ilgisinin çekebilecek aktiviteleri arttırmak amacıyla başlatılan çalışmalarla Göbeklitepe'de turizm amaçlı olan bu sıcak hava balonu uçuşlarının yapılabilmesi için anlaşma sağlanan ilgili firma tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden gerekli izinler alındı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa Vali Yardımcısı Şahin Aslan ve Metin Esen'in de katılması ile birlikte ilk deneme uçuşlar gerçekleştirildi.


Yetkililer balon ile uçmanın çok farklı bir tecrübe olduğundan bahsederken bu renkli balonların şehre bambaşka bir hava katacağını hem de ziyaretçilerin kenti ve Göbeklitepe’yi bambaşka açılardan görebileceklerinin belirtti.

Kentin daha iyi tanıtılmasında büyük rol üstlenecek olan  balon uçuşlarının 2021 yılı içerisinde tüm vatandaşları için hizmete açılacağı belirtildi.



Son Güncelleme: 25.09.2020 17:59
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Anahtar Kelimeler:
Göbeklitepeşanlıurfa
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