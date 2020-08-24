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Giresun'dan acı haber! Sel sonrası dereye düşen araçtaki bir kişi hayatını kaybetti

Yaşanan sel felaketi sonrasında yaraları sarmaya çalışan Giresun'da yolda yıkılan menfezi göremeyen araç dereye düştü. Araçta bulunan bir kişi can verdi.

24 Ağustos 2020 Pazartesi 15:50
Giresun'dan acı haber! Sel sonrası dereye düşen araçtaki bir kişi hayatını kaybetti
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Yaşanan sel felaketi sonrasında yaralarının sarmaya çalışan Giresun'dan bir acı haber daha geldi.

Geçtiğimiz akşam sürücü Kemal Ö. olan araç espiye ilçesine doğru seyir halindeyken bir köprü üzerinden geçtiği esnada yıkılan menfezi fark etmediği için araç dereye yuvarlandı.


Gece geç saatlerde olan kaza sabah saatlerinde ancak fark edildi ve ihbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sürücüyü yaralı halde bulurken araçta bulunan diğer yolcu olan Elif Karaman'nın ise cansız bedenini buldu.

Talihsiz kadının cansız bedeni ekipler tarafından morga kaldırılırken sürücü ise yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Sel sonrası meydana gelen kaza ile ilgili olarak soruşturma ise sürüyor.



Son Güncelleme: 24.08.2020 15:50
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Anahtar Kelimeler:
GiresunSel Felaketi
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