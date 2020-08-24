Giresun'dan acı haber! Sel sonrası dereye düşen araçtaki bir kişi hayatını kaybetti

Yaşanan sel felaketi sonrasında yaralarının sarmaya çalışan Giresun'dan bir acı haber daha geldi.
Geçtiğimiz akşam sürücü Kemal Ö. olan araç espiye ilçesine doğru seyir halindeyken bir köprü üzerinden geçtiği esnada yıkılan menfezi fark etmediği için araç dereye yuvarlandı.
Talihsiz kadının cansız bedeni ekipler tarafından morga kaldırılırken sürücü ise yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.
Sel sonrası meydana gelen kaza ile ilgili olarak soruşturma ise sürüyor.
Son Güncelleme: 24.08.2020 15:50