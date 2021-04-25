Giresun’da korkunç kaza, otomobil uçuruma yuvarlandı. 1 ölü, 3 yaralı

25 Nisan 2021 Pazar 16:55
Giresun’un Bulancak ilçesinde bulunan Bektaş Yaylası civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı.
Gelen bilgilere göre kaza
otomobilin kar küreme aracına çarptıktan sonra otomobil kontrolden çıkması sonucunda gerçekleşti. Korkunç kazada otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırırken, kaza yerinde de inceleme başlatıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Yaralıların durumuyla ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.
Son Güncelleme: 25.04.2021 16:55
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