Giresun’da korkunç kaza, otomobil uçuruma yuvarlandı. 1 ölü, 3 yaralı

Giresun’un Bulancak ilçesinde bulunan Bektaş Yaylası civarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil uçurumdan yuvarlandı.

Gelen bilgilere göreotomobilin kar küreme aracına çarptıktan sonra otomobil kontrolden çıkması sonucunda gerçekleşti. Korkunç kazada otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. Araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen ekipler yaralıları hastaneye kaldırırken, kaza yerinde de inceleme başlatıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Yaralıların durumuyla ilgili ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.