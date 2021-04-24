Giresun'da kontrolden çıkan araç uçurumdan yuvarlandı

Giresun'a ait Bulancak ilçesine bağlı Bektaş Yaylası'nda sürücünün kontrolü kaybetmesiyle araç uçurumdan yuvalandı. Kazanın ardından bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Elde edilen bilgilere göre, Bektaş Yaylası Taşağıl mevkinde off-road yaptığı belirtilen bir otomobil kar kümesine çarpması sonucu kontrolden çıktı. Ardından araç uçuruma yuvarlandı. Kaza sırasında otomobilde bulunan Mustafa Yazar hayatını kaybetti. Kaza sonrasında olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin gerçekleşmesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ekipler tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.